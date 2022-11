Sigue la fragmentación de la DC: directiva y parlamentarios fustigan nuevo arribo de militante falangista al Gobierno

Con total rechazo reaccionaron parlamentarios de la Democracia Cristiana (DC) frente al arribo de otro de sus militantes al Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Se trata de Marcelo García, quien asumió como coordinador del Plan Buen Vivir en la Región de la Araucanía y se convirtió en el tercer militante de la falange en ocupar un cargo en el Ejecutivo; junto a los ex diputados Víctor Torres y Mario Venegas.

El diputado Eric Aedo (DC) manifestó su total desacuerdo con el ingreso de democratacristianos al gobierno del Presidente Boric. Dijo que "una cosa es alguien que gana un concurso público y otra cosa es la decisión política". A su juicio, "el gobierno se hace un flaco favor", recalcando que le ha advertido a la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, que "no generen cuñas al interior del partido con este tipo de decisiones".

"Lamento que el Gobierno insista en producir la división de la DC. Y si esa es la decisión que ha tomado el Ejecutivo o algunos que ingresan a La Moneda, entonces que lo digan con total claridad ante la opinión publica", manifestó el diputado Aedo.

La diputada Joanna Pérez sostuvo que el ingreso de García al Plan Buen Vivir "es una muestra más de que hay un sector DC que busca decididamente entrar al Gobierno", algo que "tiene muy molestos a muchos camaradas de base". La parlamentaria afirmó que "el Partido Demócrata Cristiano es importante para el país, pero siendo autónomo y no cuando busca ser vagón de cola de la izquierda".

Cabe destacar que García, ex candidato a diputado y ex jefe de gabinete del senador Francisco Huenchumilla, se transformó en el tercer falangista en La Moneda. Antes estaban Víctor Torres en la Superintendencia de Salud. Y, Mario Venegas como director de la Junaeb, también en La Araucanía.

"La DC no es un partido de Gobierno. Por eso le he manifestado a la ministra Tohá mi molestia, porque este tipo de nombramientos tiene impacto en la situación interna del partido y confunden a la ciudadanía. Espero no se repita". planteó Alberto Undurraga, presidente DC.

La DC se fragmenta después de la renuncia de más de 800 militantes en los últimos meses, profundizando una crisis interna que implicó la reciente salida de los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, quienes se aprestan a sellar su paso al naciente Partido Demócrata, desde donde la parlamentaria podría planear su propia candidatura presidencial. Mientras, el también renunciado gobernador de la RM, Claudio Orrego, intenta construir su propio espacio pensando en una eventual carrera hacia La Moneda, los sobrevivientes de la catástrofe falangista luchan por ser los salvadores de un deslegitimado partido.







Hace unos días, el senador Francisco Huenchumilla (DC) lanzó una crítica hacia el partido fragmentado tras el plebiscito constitucional del 4 de septiembre. "La Junta Nacional acordó votar Apruebo y un senadora y un senador y varios diputados estuvieron por el Rechazo; nunca supe de una declaración por ese incumplimiento a los acuerdos de la Junta. ¿Y ahora exigen cumplir los Acuerdos de la Junta?", fustigó.

En palabras del senador Huenchumilla, en la DC, "buscan pretextos para estar contra el gobierno y hacer pactos con la derecha". "Yo soy independiente del gobierno y tengo para criticar lo que mi conciencia me dicta, pero jamás andaría con arreglos con la derecha como lo han hecho los senadores que se fueron —Rincón y Walker—, con el silencio o anuencia de algunos diputados", declaró.