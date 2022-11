Exconvencional Fuad Chahin lanza sus críticas al nuevo presidente de la DC y se declara "auténticamente en reflexión"

Las cosas no parecen tranquilizarse al interior de la Democracia Cristiana, colectividad marcada por las numerosas salidas de sus militantes en los últimos meses. Ahora, en una carta abierta a la militancia, el exconvencional Fuad Chahin criticó al nuevo presidente del partido, Alberto Undurraga, y se declaró en reflexión.

El extimonel del PDC sostuvo que "el pasado fin de semana se realizó una Junta Nacional que tuvo un carácter electoral y se hizo mediante resoluciones de un Tribunal Supremo vencido en su mandato, respecto del que habían renunciado 2/3 de sus integrantes originales, varios de ellos haciendo graves denuncias respecto de su actuar desapegado a las normas estatutarias y legales".

"Además, con 4 de sus 5 integrantes eran incumbentes, ya que se postulaban para ser elegidos por un nuevo periodo en el cargo", complementó.

En esa línea, indicó que "fue justamente ese tribunal vencido en su mandato el que semanas antes, en una resolución abiertamente contraria a los estatutos partidarios y sus propias resoluciones anteriores, negó lugar a realizar la Junta Nacional auto convocada por más de 155 miembros de dicha instancia, así como el que la celebración fuese presencial".

"Ese mismo Tribunal Supremo, mediante un procedimiento exprés y sin respetar el principio básico de 'bilateralidad de la audiencia' me suspendió la militancia para cumplir con el objetivo explícito de la denuncia en mi contra 'que no participe de modo alguno en la Junta Nacional' de esa manera se me excluyó de participar del debate; de responder a la campaña orquestada en mi contra y se me impidió competir como candidato al Consejo Nacional", adicionó.

En ese sentido, Chahin apuntó que "tal como lo dije anteriormente, más que un asunto puramente legal, los invito a reflexionar si un partido como el nuestro puede normalizar este tipo de prácticas. Si es aceptable en la DC que simplemente se abuse de un órgano de facto para excluir a un expresidente del partido de sus derechos como militante y se le prive la posibilidad de participar como candidato al Consejo Nacional".

"Si es aceptable que se elija a un Tribunal Supremo en una elección donde los propios incumbentes -con mandato ya vencido- se permitieron excluir de la competencia a 5 candidatos y candidatas. Para mi estos hechos revisten la mayor gravedad y nos alejan completamente de los principios que siempre inspiraron a nuestro partido", agregó.

Por otro lado, Chahin lanzó sus dardos hacia la nueva presidencia de la DC, el diputado Alberto Undurraga.







"Lamento profundamente que le nuevo presidente no haya tenido la convicción o la capacidad de hacer las cosas en forma distinta y que ahora busque normalizar ante la militancia y ante la opinión pública estos graves hechos que terminan vulnerando derechos fundamentales de militantes del PDC. Más aún cuando fue el propio Alberto Undurraga quien se comprometió en reunión con los expresidentes del partido a hacer algo totalmente distinto a lo que finalmente hizo", declaró.

Tras esto, Fuad Chahin hizo un llamado a la reflexión, preguntando si "¿Se puede confiar en un partido y una conducción política que avala estos atropellos a la dignidad y derechos de sus militantes?, ¿Se pueden aceptar pasivamente estas prácticas tan lesivas con nuestros principios y nuestra propia historia?, ¿Puede el PDC normalizar el abuso y la injusticia en su propio seno?, ¿Tiene sentido un PDC sin carácter ni personalidad política propia que actúa en función de lo que dictamine la izquierda que hoy gobierna?. Yo al menos estoy auténticamente en reflexión", concluyó.