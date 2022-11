Senado revierte negativa de la Cámara y repone recursos para instituciones de DD.HH.: entre ellas el Museo de la Memoria

En medio de la discusión por el Presupuesto 2023, la Sala del Senado aprobó, casi por unanimidad, reponer los fondos destinados para 11 instituciones y fundaciones ligadas a los Derechos Humanos (DD.HH.). Entre ellas, el Museo de la Memoria, vapuleado por la oposición en la Cámara Baja.

Se trata de los fondos del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, bajo el cual también operan organizaciones y programas como Villa Grimaldi, Londres 38, Fundación Frei y Fundación Salvador Allende. Esto, luego que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el financiamiento de estas instituciones, con objeciones respaldadas a rajatabla por parlamentarios de Renovación Nacional (RN) y del Partido Republicano.

"El Ejecutivo presentó 41 indicaciones para reponer algunos fondos rechazados u oficiar algunos que se declararon inadmisibles. También para incorporar y ajustar de mejor manera el presupuesto a preocupaciones parlamentarias", señaló el ministro de Hacienda, Mario Marcel, al inicio de la sesión en el Senado, ayer. Las indicaciones del Gobierno, según agregó el jefe de la billetera fiscal, "en muchos casos recogen una preocupación que se manifestó en la discusión previa, que no tuvo una buena solución en la forma en que se aprobaron glosas".

Uno de los críticos fue el senador del Partido Republicano Rojo Edwards, quien en línea con el resto de la oposición puso el foco en la seguridad pública y criticó que el Museo de la Memoria "se lleva recursos comparables a la totalidad del resto de los museos sumados". "Está bien que exista, pero tiene que haber razonabilidad en lo que se está gastando", dijo.

Por su parte, la senadora Yasna Provoste (DC) afirmó que "no hemos olvidado el sufrimiento de muchos y de muchas y seguiremos apoyando los programas de Memoria, Patrimonio Democrático y Derechos Humanos".

Quien celebró la notica fue el senador del Partido Comunista (PC) Daniel Núñez, recalcando que se logró casi unánimemente, salvo la abstención del senador de RN Juan Castro, aprobar la reposición de los recursos para el Museo y sitios de Memoria. A su juicio, "es un mínimo civilizatorio que debemos resguardar para promover la defensa de los Derechos Humanos".

"Un país que no quiere volver a cometer el mismo error, no puede dejar de sustentar una política pública que difunda la Memoria y el respecto a los Derechos Humanos, pero a su vez que no desconozca verdades que el Estado ha reconocido como verdades, no un sector político. El Estado ha reconocido como verdades las violaciones a los Derechos Humanos en dictadura tanto en el informe Rettig como en el Informe Valech", complementó la senadora Claudia Pascual (PC).

Cabe mencionar que la reposición de fondos de los Ministerios del Interior y Agricultura también marcaron esta jornada del debate presupuestario. Además, fueron visados sin debate los recursos correspondientes para el Congreso, Servel, Poder Judicial, Bienes Nacionales, Energía, Medioambiente y Deporte.







En cuanto a los recursos para Presidencia, Contraloría, Ministerio Público, RR.EE., Economía, Hacienda, Ciencia y Tecnología, Defensa, Minería y MOP, sufrieron indicaciones, que en algunos casos fueron rechazadas. Asimismo, se reintegró los recursos para el INDH, que también fueron rechazados en la Cámara de Diputados y Diputadas.

