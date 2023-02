Dúo Yorka en Viña 2023: “Somos unas rebeldes que todavía tocan con guitarra’’

En un intento planificado por exportar su carrera y en honor a su padre, Yorka y Daniela Pastenes: el dúo del momento en la escena indie chilena, pisará el escenario del Festival de Viña del Mar. Hijas de una tradición, las hermanas recuerdan esta instancia con un sabor a familia, “mi papá era fanático de la competencia internacional”, dice Yorka —la hermana mayor del proyecto—. “Queríamos mucho utilizar esta tribuna y estuvimos pendientes hasta que se abrió la convocatoria para este año y tuvimos la suerte de ser seleccionadas”.

Se presentarán en la competencia con una versión de la canción “Viento”, publicada en México en octubre de 2021. La versión original del tema contó con la producción de Cristián Heyne, la colaboración de los artistas Lido Pimienta y Gepe, más la actuación de Alfredo Castro en el video clip. Además, el tema fue ganador de un premio Pulsar 2022 en la categoría mejor canción del año. “Todas las personas que trabajaron en esta canción aportaron a que sea un diamante pulido que agarró fuerza y por eso tal vez llega tan fuerte a los corazones de la gente”, dicen las artistas sobre la canción con la que competirán en el certamen.

Por motivos de reglamento de la competencia deberán presentar una versión del tema original, “la canción que la gente va a escuchar en el Festival de Viña es una versión completamente nueva”, dice Daniela, “a modo personal, es una canción que nos encanta, siento que Cristián (Heyne) la tomó y la transformó en algo muy lindo que responde a ese proceso personal que hemos estado viviendo nosotras”, profundiza.

“Esta experiencia se divide en dos; en lo profesional es pisar el escenario de Viña del Mar, pero además es hacerlo junto a mi hermana y habla del recuerdo de nuestro papá y eso tiene una emocionalidad muy particular en estos días y en este tiempo”.

Las hermanas fueron antecedidas por los cantantes Benjamín Walker y Vicente Cifuentes, marcando un hito respecto de la participación de nuevos músicos independientes en esta instancia. “Con su postulación, nuestros amigos abrieron un portal para utilizar la plataforma de visibilización que es el Festival de Viña para los que trabajamos día a día en el oficio de la música en Chile, que no tenemos los medios de visibilización que nos gustaría”, expresa Yorka.

“Al mismo tiempo siento que darle tribuna a la competencia que siempre está pendiendo de un hilo o no es lo suficientemente valorada por el festival y por los mismos colegas artistas, quienes muchas veces hablan de la competencia como quizá algo no tan bueno”, dice la creadora de este proyecto musical.

Por otra parte, y un dato no menor de su participación en el festival, es que las hermanas desde ya hace un par de años se encontraban trabajando en exportar su carrera, por lo que su presentación en este festival es producto de una planificación en su trabajo que se inició con algunas giras por el continente. En este sentido, Daniela explica que, “el estar viajando a México, Argentina y conocer a distintos músicos nos hizo darnos cuenta de la importancia que tiene el Festival de Viña a nivel internacional y de cómo es valorado tanto en México como en Latinoamérica, entonces creo que fue una decisión con la que intentamos seguir esta línea coherente de internacionalización”.

México marcó el camino

En medio de la pandemia, y en un escenario completamente desfavorable para la escena musical, las hermanas Yorka decidieron aventurarse a viajar a México en busca de mejores oportunidades para mostrar su trabajo. La gira por el país rey de la industria musical resultó completamente bien para las artistas y hoy.

“México es un país que siempre va a terminar afectando de una manera positiva tu trabajo, creo que las personas que tenemos la suerte de haber podido visitarlo nos llenamos de una energía que pasa en muy pocos lugares, por algo también creo que ahí se desarrolló una de las civilizaciones más importantes de la historia del mundo. Algo vibra debajo de esa tierra y creo que suceden cosas mágicas”, dice Yorka.

En esta línea, explica que, “cuando se compuso en un principio era una canción más melancólica y triste, así como nosotros vivimos la muerte en América del sur, y cuando Cristián tomó la canción la convirtió en una fiesta, en un carnaval y cada una de las personas que ha trabajado en ella han puesto una esencia que la hace cada vez más poderosa, Lido con su aporte vocal, Gepe con su timbre que le da ese color más a local, y lo de Alfredo Castro fue también muy importante, admiramos mucho su trabajo y que haya representado a nuestro papá fue bastante potente”, dice.

Los nuevos públicos

Las jóvenes indie defienden la identidad más urbana de la programación. “De eso se trata el mundo, de aceptar las diversidades musicales; estamos luchando por la aceptación de la gente. Hoy Latinoamérica es reggaetón y es música urbana, y tenemos que aceptar y agradecer que la música esté triunfando en el mundo gracias a este género”, comentan.

“La música es así, lo que ha sucedido en el tiempo con la música, nos hace sentir a nosotras que somos unas rebeldes que todavía tocan con guitarra, pero hoy somos parte del mejor momento de la música chilena. Me parecería una inconsecuencia por parte del festival que no existiera lo urbano, sabiendo que hoy, los artistas que van a pisar el Festival de Viña han sido los mejores artistas de los cinco últimos años en Chile”.

Y agrega Yorka:

“En la competencia hay seis canciones urbanas, nosotros somos lo indie y hay una balada romántica y me parece muy bien, creo que muestra un reflejo de lo que es hoy la música. Y con respecto a la competencia, me parece que, si no fuera así, me extrañaría, porque la música se trata de eso, de cambiar y de evolucionar y creo que todas las tendencias que ha tenido el mundo tienen que verse reflejadas en la competencia”.

“Estamos muy contentas de compartir escenario con Polimá, con Paloma Mami, con Nicki Nicole, con Karol G, nos encanta, sentimos que son tremendos artistas sudamericanos que han logrado atravesar la industria de la música”, dicen.

Luego del festival, las artistas regresarán por cuarta vez a México para presentarse en el Festival Vive Latino, uno de los más importantes de Latinoamérica. “Creo que allá se maneja la industria de la música en otra magnitud, debido a la cantidad de habitantes que existen, debido a la cercanía con Estados Unidos y debido a cómo se transforma en un verdadero puente para todos los artistas latinoamericanos pasar por México. Creo que cuando vamos a México nos damos cuenta de cómo la música chilena no llega y siento que también se vuelve un gran desafío poder llegar allá. Tenemos una deuda en Chile, y es que tenemos que lograr exportar nuestra música hacia el resto del mundo y si hoy las mujeres están siendo las representantes, creo que es un espacio que se tiene que seguir llenando. Las disidencias necesitan mucha más visibilidad y representación, porque también va a ser la única manera de que se pueda tener la seguridad de ejercer sus carreras de manera segura”, cierran.