Paulina Saball y colaboración entre sector público-privado para reconstrucción por incendios: “Nuestro desafío es que se mantenga y potencie”

La delegada por la reconstrucción en la zona centro sur del país por los incendios forestales, Paulina Saball, abordó la emergencia provocada por la situación y los desafíos que supondrá la reedificación de las viviendas afectadas por los siniestros, los cuales ya han consumido un total de 439 mil hectáreas.

En conversación con La Tercera, Saball recordó lo sucedido en la comuna de Santa Olga durante el año 2017 y los aprendizajes sacados del hecho. En ese sentido, enfatizó en la importancia de la cooperación entre la sociedad civil, el Estado y el mundo privado.

"La participación activa de las comunidades en el diseño de la reconstrucción, que entendieron que se estaba rediseñando un poblado que iba a tener un estándar de bienestar mayor del que tenían. Esa mirada integrada es un aprendizaje que podemos replicar acá. La cooperación entre los servicios públicos, la sociedad civil y los municipios. Y la colaboración pública privada, que fue un factor decisivo", rememoró.

Complementando lo anterior, para Saball "la participación de los privados será determinante en todas las etapas del proceso" de reconstrucción de las viviendas afectadas por los incendios forestales.

"Hemos visto hoy toda la colaboración de los voluntarios, de innumerables personas anónimas, de las empresas de la construcción, la Corma, el CPC y todos los organismos que están hoy presentes ayudando en todas las comunas en el proceso de emergencia. Nuestro desafío es que esa colaboración se mantenga y se potencie en el proceso de reconstrucción que viene", añadió.

En la misma línea, la delegada admite que "en una situación como esta, y ojalá siempre fuese así, hay cabida para todos los sectores: público, privado y sociedad civil. En nuestro país hay muchas organizaciones de la sociedad civil que juegan un rol muy importante y que muchas veces no visibilizamos".

"En Chile de verdad la solidaridad en los momentos complejos es muy grande. Lo que tenemos que lograr es que esa solidaridad transversal en esta etapa de emergencia se exprese también en acuerdos en el proceso de reconstrucción", declaró.

"Los desastres, al poner en tensión a todo el sistema, generan colaboraciones que antes no existían en el país y evidencian riesgos que antes no se veían. Por eso hay que aprovecharlos. Después de estos incendios espero que no sólo repongamos la infraestructura y viviendas, sino que lo hagamos por unas mejores y más seguras. Ser un mejor país", concluyó Saball.