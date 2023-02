Ricardo Mewes, presidente de la CPC: "Deberíamos actuar siempre apegados a los principios éticos, con transparencia y total respeto a las personas, como lo hace la gran mayoría de los empresarios"

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Ricardo Mewes, abordó temas como la imagen de los empresarios entre la ciudadanía, la reforma tributaria, de pensiones y la importancia del crecimiento. Recordemos que en diciembre, Mewes reemplazó al empresario agrícola Juan Sutil. Proviene de la rama de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y se dedica al comercio aduanero.

En conversación con el diario La Tercera, Mewes fue consultado sobre si había alguna autocrítica sobre la participación del empresariado en el debate público en los últimos años, Mewes aseguró ser muy autocrítico por definición, y destacó los cambios en la Cámara Nacional de Comercio y la propia CPC, donde por primera vez habrá vicepresidencia, a cargo de la economista Susana Jiménez, ex ministra de Energía de Sebastián Piñera y consejera de la Sofofa.

"Muchas veces nosotros mismos somos culpables de no dar a conocer las labores y lo que hacemos en función de la comunidad. Eso tenemos que ir corrigiéndolo, tenemos que vincularnos mucho más con las comunidades. Tenemos una primera vicepresidente mujer y ese cambio en la CPC también es importante", dijo.

"También tenemos que hacernos cargo rápidamente cuando hay problemas. Hemos ido avanzando y nos hemos sacado algunos estigmas desde adentro, a propósito, por ejemplo, de los delincuentes que venden madera robada en el sur o casos en los cuales hemos sido muy críticos como el de La Polar".

Debate constitucional

Consultado sobre la participación directa del empresariado en el nuevo proceso constituyente, donde su antecesor Sutil incluso es candidato a consejero constitucional por Renovación Nacional por la región de O'Higgins, explicó que "nosotros no podemos decir que para algunas cosas somos empresarios y para otras, personas".

"Un empresario es una persona que vive en el país y también es un ciudadano. Tenemos opinión y no hay razones para no expresarlas. Por ejemplo, creo que nuestro sistema político no debiera ser tan atomizado. Nos hace bien que la gente conozca cuál es nuestra opinión", señaló.

Y agregó:

"Alguien lo podría considerar como un riesgo que el poder económico intervenga, pero tampoco nos olvidemos que somos personas que vivimos en Chile y que le interesa el devenir de nuestro país. Ese es el elemento sustancial que nos empuja a participar en el proceso".

En ese sentido, consultado sobre si se verá a a un empresariado mucho más participativo de la coyuntura pública y política de ahora en adelante, aseguró que "nunca hemos estado ajenos a eso. Probablemente hemos estado menos expuestos, pero siempre hemos participado de la política y del devenir público".

Imagen del empresariado

Mewes también fue consultado sobre el deterioro de la imagen de los empresarios en la ciudadanía.

"Hay temas que hacer. Es importante ser congruente con lo que se piensa, se dice y se hace, porque eso la ciudadanía y los trabajadores lo notan. Los empresarios debemos estar más en terreno, no somos guatones inversionistas en un computador mirando cómo sube o baja la bolsa", dijo.

"Me formé en el puerto de Valparaíso e iba a esperar los contenedores a las 3 o 4 de la mañana cuando bajaban las cargas de los buques para ir a subirlos arriba del camión. Muchos de los empresarios están y han estado trabajando mano a mano con los trabajadores de su empresa y con las comunidades. Esa cercanía y empatía es la que deberíamos tener todos, además de actuar siempre apegados a los principios éticos, con transparencia y total respeto a las personas, como lo hace la gran mayoría de los empresarios".

El dirigente agregó que para una buena imagen del empresariado también es importante dar a conocer mejor lo que hacen, "porque muchas veces la ciudadanía no conoce gran parte de lo bueno de realizan las empresas en temas sociales, de educación, medioambiente, apoyo a los trabajadores, desarrollo de proveedores, etcétera".

Reformas de tributos y pensiones

Mewes también fue consultado sobre si habrá reforma tributaria este año.

"Sí, porque hay que ir despejando temas. El ministro ha planteado una mirada global de cómo avanzar en materia de impuestos y creo que esa es la forma de hacerlo. Cuando se tiene el panorama completo de lo que va a ser la carga impositiva de las empresas se le va sacando las espinas al concepto que está detrás y se puede decir: este es el marco del proceso tributario como un todo", respondió.

"Espero que todo esto salga adelante para que dé certezas a empresas y la inversión. También hablamos con el ministro (de Hacienda Mario) Marcel de que existan mecanismos pro inversión en la reforma y también de control del gasto, que es muy importante a propósito de las reformas al Estado. Se necesita un Estado que dé servicios a las personas y sea más eficiente".

Sin embargo, admitió que la reforma de pensiones es más compleja, a pesar de lo cual "estamos invitados de nuevo a sentarnos a la mesa y volver a conversar".

"Nos interesa mucho que haya reforma al sistema de pensiones. Esta es la tercera propuesta, la gente no da para más. No es posible que haya personas que utilizan parte de su pensión para pagar gastos médicos o remedios. La pensión tiene que ser para disfrutar de la vida postrabajo. Un tema es cómo le mejoramos el acceso a la salud y de remedios a esas personas que gastan un porcentaje importante de sus ingresos de pensiones. Éticamente y moralmente tenemos que sacar adelante una reforma de pensiones muy luego, la gente lo requiere", dijo.

Crecimiento

Finalmente, Mewes también expresó su preocupación por el bajo crecimiento de la economía durante la última década y las señales de estancamiento de la inversión.

"Si no hay crecimiento ni desarrollo, las empresas tienen menos oportunidad de crecer. El crecimiento y la inversión generan las oportunidades para mucha gente que quedó sin trabajo luego de la pandemia y que está enfrentando la transformación tecnológica en el mercado. El tema es cómo salimos de este estancamiento que estamos viviendo siendo cuidadosos con el medio ambiente", analizó.

"Hoy no están dadas las condiciones para invertir de forma tranquila, no están los incentivos para invertir. Ojalá que tras el proceso constituyente nuevo y la reforma tributaria esas variables se despejen".

En este tema, para Mewes el gobierno tiene dos almas. "Hay una a la que sí le interesa el crecimiento y que es la izquierda más central, donde está el Partido Socialista. Ellos sí tienen una vocación de crecimiento. Pero hay otra alma que no lo tiene en el radar y que no le pone foco al crecimiento".

"El Presidente Boric ha ido entendiendo esto. He visto durante el último año que hay un mayor interés por mejorar el crecimiento. De todas formas, hay un tironeo entre las dos almas del gobierno por este tema. El Presidente Boric ha ido entendiendo lo importante que es el crecimiento económico y los ministros también. Quizá al principio no lo tenía tan claro. La votación de septiembre (por la nueva Constitución) generó un cambio político y en las dinámicas. El Presidente se ha preocupado de dar señales de la importancia del trabajo público privado y de la importancia del empresariado para sacar adelante las necesidades de las personas".