Concejo municipal de Conchalí da la luz verde para quitar título de hija ilustre a Lucía Hiriart

El concejo municipal de Conchalí determinó remover el título de hija ilustre de la comuna a Lucía Hiriart, viuda del ex genera lAugusto Pinochet Ugarte.

Según consigna La Tercera, el concejo aprobó, por unanimidad, la iniciativa impulsada por la concejala del Partido Comunista, Grace Arcos y derogó el decreto exento N°350, del 1 de septiembre de 1983, que otorgó el reconocimiento debido a "la destacada labor social desarrollada por la Primera Dama de la Nación, su preocupación por Conchalí especialmente dirigida hacia la organización de las familias, al trabajo de las madres de la comuna y en general a los sectores más necesitados".

Luego de saberse la decisión, Arcos manifestó que "se acaba de aprobar por unanimidad dejar sin efecto el decreto del 1 de septiembre de 1983 que declaraba Hija Ilustre de Conchalí a Lucía Hiriart. Esta inquietud nace de Juan Carlos Arellano (habitante de la comuna). Feliz por la memoria y por la historia". E

La militante del Partido Comunista afirmó estar "muy contenta por la decisión que adoptó el concejo municipal hoy y satisfecha por la contribución que hice en el marco del rol que me corresponde jugar como concejala".

"Esta iniciativa que nace de la comunidad, particularmente de un vecino, tuvo una rápida respuesta por parte del concejo. Esta situación era insostenible ya que como lo señalé en mi votación la condición de hijo o hija ilustre debe recaer en quien represente fielmente los valores de nuestra comuna, y por cierto que esta persona no solo no los representa, si no que es todo lo contrario", agregó.