Reinaldo Rueda justifica ausencias de Claudio Bravo y Marcelo Díaz: "Hay alternativas"

El técnico de la selección chilena, Reinaldo Rueda, presentó ayer la lista de 23 jugadores que disputarán -y buscarán revalidar- la Copa América, que se realizará en Brasil. Hoy, en Juan Pinto Durán, habló sobre los elegidos, además de explicar las notorias ausencias, como la de Claudio Bravo.

La respuesta de Rueda fue tajante: "Es la decisión mía. En la posición de Vargas no hay muchas alternativas, y en la de Claudio y Marcelo sí las hay".

Sobre la situación puntual de Bravo, Rueda indicó que "conversé con Claudio y planteamos todos los escenarios. Estar en una convivencia por 20-25 días para no ser titular, después de ser por más de 10 años capitán, no es justo".

"Hablé con él en abril, y estaba la posibilidad de que sumara un par de minutos en la FA Cup, debido al entrenamiento de recuperación que estaba teniendo. Pero no se dio. Ni siquiera fue convocado en los últimos partidos, y esas son señales importantes para un entrenador a la hora de tomar decisiones", agregó.

"Consideré que no era justo que viniera si no puede ser el número uno y le planteé que había que buscar el momento oportuno para que vuelva", agregó.

Para explicar la ausencia de Díaz, pedido siempre por los hinchas, Rueda fue más escueto y reiteró que no es lo que buscaba para el equipo, teniendo en cuenta el trabajo que hacen Erick Pulgar y Esteban Pavez en esa posición.

En ambos casos, eso sí, salió a desmentir que su ausencia se deba a que tienen diferencias con otro referente de la selección, Arturo Vidal: "El caso de Claudio y Marcelo lo he explicado. Ellos no han estado en este grupo, así que no sé como influye la convivencia".