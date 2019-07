Lagos por ESSAL: El Estado puede “poner término anticipado a la concesión, esa figura es aplicable”

En medio del corte de agua que afecta a la ciudad de Osorno hace ya ocho días, el expresidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, habló sobre a la situación que se vive en la zona y aseguró que la posibilidad de retirar la concesión a la empresa está sobre la mesa.

En conversación con el matinal "Bienvenidos" de Canal 13, el exmandatario dijo que “no me cabe duda que el Gobierno debe tomar algún tipo de resolución respecto de esta empresa, porque lo que ha ocurrido es inaceptable”.

Luego, en un escenario de graves incumplimientos de parte de la empresa como el registrado en Osorno, el expresidente dijo que el Estado puede “poner término anticipado a la concesión, esa figura es aplicable, yo creo que el Gobierno lo está pensando".

“Si la empresa no hace lo que debe hacer, que es proveer agua a los ciudadanos, se interviene con toda la fuerza del Estado, y no me cabe duda que la empresa va a recurrir a los tribunales y los tribunales establecerán", sostuvo.

Lagos recordó el proceso de privatización de las sanitarias, y señaló que en un inicio en Santiago, Valparaíso y Concepción las compañías se privatizaron “con derecho de agua incluido”. Pero en su Gobierno "le pareció inadecuado el sistema", y estableció concesiones por 30 años.

"Entonces lo que dije es que quien esté en La Moneda en 30 años más vea lo que se sigue haciendo con el agua”, añadió. En este sentido, Lagos señaló que ESSAL "es una concesión" y que "no son dueños del agua".

"En el caso de la concesión, no le estoy entregando la propiedad, le estoy entregando a que usted administre durante un periodo de tiempo todo el conjunto de fierros y de cañerías que hay, que permite llevar el agua a los hogares", añadió.

El exmandatario también pidió mirar el “lado positivo” de las concesiones, señalando que “ahora no hay ningún país de América Latina y en general de Europa que se acerque al tratamiento de aguas servidas que tiene el país”.