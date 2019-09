Diputados RN se reúnen con Mañalich para pedir apoyo a proyecto que sanciona a médicos que prefieren el sector privado

Los diputados de Renovación Nacional, Pablo Prieto y Paulina Núñez se reunieron, por cerca de una hora, con el ministro de Salud Jaime Mañalich, con el que abordaron el proyecto de ley que busca sancionar a los médicos que prefieren trabajar en el sector privado en vez de Fonasa, la que es impulsada por el parlamentario.

“Este proyecto pide sancionar administrativa y pecuniariamente a los médicos que maliciosamente prefieran el tipo de salud privada por sobre Fonasa y eso me parece impresentable. Cuando la gente que no tiene la capacidad económica para poder solventar en un minuto determinado contratar una consulta de esta manera particular, implica mucho más gasto para el paciente y con la salud no se juega”, señaló Prieto.

“La gente quiere una solución más o menos rápida y acá existe claramente una discriminación en el sentido de que algunos tiran a la cola a la gente de Fonasa, no digo que son todos pero tengo antecedentes, los cuales siempre están privilegiando la atención particular, y que lamentablemente se ve discriminada al no ser atendidas en forma rápida y oportuna”, añadió.

Por su parte la diputada Paulina Núñez, sostuvo que “uno esperaría que de buena voluntad, los médicos atendieran por Fonasa, pero además de aquello que no jugaran con el bolsillo de los chilenos”.

“Si hay algo que a los chilenos nos tiene agobiados y agotados son los abusos, y cuando un médico ofrece una atención más expedita a un paciente porque va a pagar particular, versus que se atienda por donde le corresponde que es por Fonasa, para nosotros eso incluso es un acto delictivo o una irregularidad”, explicó la parlamentaria.

Finalmente, la legisladora por la Región de Antofagasta, sostuvo que a su juicio ese tipo de conductas “ameritan al menos una sanción y eso no está establecido. Eso es lo que pretendemos hacer a través del proyecto que está impulsando el diputado el diputado Prieto”.