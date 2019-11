“Hay una investigación interna en curso”: Ripley da explicaciones por funa de trabajadores a cliente en mall capitalino

El pasado 12 de noviembre, una violenta funa ocurrió en una tienda ubicada en el Mall Plaza Los Domínicos.

Según el registro, un sujeto ingresó a una tienda Ripley del lugar y en dicho lugar se encontró con que los trabajadores estaban en "huelga".

De acuerdo a la primera información, el hombre de polera roja era un funcionario de Carabinero que andaba de civil. En la tienda habría dado su RUT para obtener un descuento en su compra, lo que provocó la rabia de los empleados.



Sin embargo, según reporta Página7, desde la tienda informaron que no tienen ningún tipo de descuento con Carabineros.

Otra persona, que trabaja en el lugar, dijo que los trabajadores no dejaron comprar al hombre y éste reaccionó ofuscado, diciendo que si él no compraba, "ellos no podían comer".

Desde la empresa señalaron posteriormente que el video en cuestión se "trata de un fake news, ya que el cliente que aparece en las imágenes, con quien estamos en contacto permanente, no pertenece a Carabineros como se ha señalado".

"Rechazamos energéticamente este lamentable hecho. Es un caso que tiene una investigación interna en curso y esperamos esclarecer los hechos y responsabilidades", finalizan el comunicado compartido a través de su cuenta de Twitter.