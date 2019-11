Gobierno asegura que Carabineros están "sobrepasados y desbordados" ante nuevos hechos de violencia

Este martes, mientras transcurrían las manifestaciones en la noche, un hecho delictual se tomó el Portal El Belloto, en Quilpué. Delincuentes ingresaron y comenzaron a saquear productos, por lo que Carabineros llegó al lugar para detenerlos. Sin embargo, no pudieron.

Ahí comenzó a circular un audio de un oficial de Carabineros: "Nos retiramos de El Belloto. Estamos absolutamente superados. Tengo carabineros lesionados, los vehículos apedreados, bombas molotov, no tengo gas, no puedo disparar escopetas. Está la cagá”.

“No estamos obligados a lo imposible. No estamos obligados a lo imposible”, se escucha decir a alguien en el mismo registro, seguido de un “(…) hemos apechugado cuerpo a cuerpo prácticamente. Más no podemos, más no se puede”, dicen en el mismo audio.

Finalmente, tuvieron que pedir ayuda a la Policía de Investigaciones (PDI), quienes ayudaron a controlar la situación. En videos que circularon en redes sociales, incluso se ve a los mismos vecinos detener el robo de aparatos tecnológicos, como televisores.

El audio y esta situación fueron confirmados por el prefecto de Marga Marga, coronel Roberto Troncoso, quien calificó la situación como complicada porque "lamentablemente, a diferencia de otros días, ha ido incrementando la violencia y hoy día un grupo de alrededor de 400 personas fue muy violenta, prácticamente nos tuvo acorralados aquí en la parte trasera del mall”, dijo a radio Bío Bío.

“Nosotros usamos los disuasivos químicos que teníamos. Lamentablemente, como no podemos usar la escopeta antimotines porque la Corte de Apelaciones lo tiene prohibido, la PDI nos apoyó. Tuvimos que replegarnos y después recuperar fuerzas. Ingresamos nuevamente al mall y pudimos recuperar el espacio”, sentenció.

"Están sobrepasados"

Este hecho se suma a otros en donde Carabineros no ha podido actuar como es debido, algo que lamentó el ministro de Defensa, Alberto Espina, mientras declaraba ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados a la que fue citado para dar cuenta de la situación de las Fuerzas Armadas, luego de que éstas emitieran un comunicado conjunto rechazando el informe de Amnistía Internacional.

"La situación que está viviendo el país es extremadamente crítica en materia de seguridad, se está llegando a niveles de violencia que no se registraban en Chile desde el retorno a la democracia", aseguró.

Fustigó los "asaltos, saqueos, enfrentamientos en la calle entre ciudadanos", hechos que tienen a "policías y carabineros absolutamente sobrepasados y desbordados".

En ese sentido, Espina alertó que "no va a haber ni va a subsistir (...) bajo ninguna circunstancia (...) ningún acuerdo de otra naturaleza si no hay respeto al orden público y mínima garantía de que no se produzcan saqueos, ataques, como se están produciendo permanentemente con una destrucción gigantesca".