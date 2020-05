DC propone al Gobierno la creación de una Mesa de Diálogo para la construcción de pacto económico y social para enfrentar el Covid-19

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, llegó durante esta jornada a La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, donde proponen la creación de una Mesa de Diálogo para la construcción de un pacto económico y social, destinado a enfrentar la pandemia del Covid-19 y las consecuencias de ella.

A juicio de Chahin, que fue acompañado por el jefe de Bancada de Diputados DC, Daniel Verdessi, quien puso su firma en la misiva junto a la jefa de Senadores, Ximena Rincón, y el Vicepresidente DC y alcalde de La Granja, Felipe Delpín, las consecuencias “ponen al país en una situación dramática, de angustia y desesperación”.

“Hoy entramos a una cuarentena donde alrededor de 8 millones de chilenas y chilenos ingresarán a ella. Eso genera incertidumbre, no sólo respecto del riesgo evidente de contagio que se ha extendido producto del número de caso, sino que también respecto de la subsistencia de las familias. Aquí tenemos a millones de familias que no saben si van a poder comer, miles de pymes que no saben si van a poder reabrir, y creo que ya no es el momento de la arrogancia y del oportunismo”, indicó el presidente DC.

En esta misma línea, Chahin advirtió que el Gobierno “ha cometido errores que han costado caro, pero este es el momento de la colaboración, de trabajar juntos. Y por eso nosotros le queremos decir al Presidente que nos ponemos a disposición del país, pues lo que está en juego hoy día es Chile y su gente. Pero queremos participar de verdad, queremos ser escuchados, creemos que la unidad se basa en una auténtica política de Estado, donde Gobierno y oposición, sectores económicos y sociales, forman parte de la definición de las estrategias que nos permitan enfrentar la crisis sanitaria y la devastadoras consecuencias económicas y sociales”

Sobre la Mesa de Diálogo, Chahin dijo que le piden al Gobierno esta medida "para conocer la estrategia, para aportar ideas, para que nuestros profesionales y técnicos puedan también colaborar en el manejo de esta pandemia. Pero también, para dar respuestas realmente satisfactorias a la gente en momentos de tanta angustia y tanta incertidumbre como la que estamos viviendo. El contenido de esta carta es compartido con el resto de la Oposición, de hecho ayer salió un comunicado que salió firmado por varios Presidentes de la Oposición en el mismo tono: este es el momento de podernos escucharnos de verdad y demostrarle al país una auténtica unidad; y no sólo para enfrentar la crisis sino también para enfrentar la post pandemia”.

Finalmente, Chahín recalcó la necesidad de buscar en unidad “respuestas a cómo nos ponemos de píe cómo construimos un pacto económico y social, que nos permita recuperar nuestra capacidad de crecimiento, abordar el tema de las desigualdades que a propósito de la pandemia se han puesto aún más en evidencia, y somos capaces también de enfrentar la concentración económica. Pero para eso debemos salir bien parados de esta crisis y actuar con sentido de unidad. No podemos tener al Gobierno –que toma decisiones por sí y ante sí- y a la Oposición que no puede influir porque no ha cito convocada a conversar. No hemos sido convocados como Presidentes de Oposición en ningún momento en esta pandemia”.