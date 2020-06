PS constituye equipo para fiscalizar cumplimiento del Plan de Emergencia

Con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento del Marco de Entendimiento para el Plan de Emergencia suscrito entre el Gobierno y la oposición, cuya finalidad fue fortalecer el apoyo a las familias afectadas por la crisis sanitaria, económica y social, este viernes el Partido Socialista (PS) constituyó un equipo de 14 personas, entre parlamentarios, alcaldes, economistas, académicos, ex ministros y ex autoridades.

El equipo de trabajo, mandatado por la Mesa Ejecutiva del PS, tendrá como tarea primordial realizar un seguimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno y asegurar su cumplimiento, utilizando todos los instrumentos que otorga la ley, y en coordinación con la bancada de diputados, que cuenta con las facultades fiscalizadoras de los actos del Ejecutivo.

En ese sentido, una de las iniciativas que supervisará este equipo será el Ingreso Familiar de Emergencia 2.0, de manera de asegurar su entrega a todas las familias chilenas que lo necesitan.

En la evaluación de la gestión del Gobierno para enfrentar la pandemia, se efectuará un fuerte trabajo con juntas de vecinos, organizaciones sociales y municipios, conociendo en terreno la forma en que se está implementando este Marco de Entendimiento. Adicionalmente, se solicitará información y reuniones con equipos técnicos del Ejecutivo.

El grupo, que se reunirá periódicamente y se coordinará con otros que formen los demás partidos de oposición, está integrado por Karina Delfino, socióloga, vicepresidenta del PS y coordinadora ejecutiva del Instituto Igualdad; Francisco Díaz, abogado y ex subsecretario del Trabajo; Clarisa Hardy, presidenta del Instituto Igualdad; Lysette Henríquez, presidenta de la Comisión Económica del PS; Carlos Montes, senador; Marcelo Schilling, diputado; Manuel Monsalve, diputado; Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín; Patricia Silva, abogada y ex subsecretaria de la Presidencia; Fernanda Villegas, ex ministra de Desarrollo Social; Rafael Pizarro, académico de gestión pública; Hernán Frigolett, economista, y Álvaro Díaz, economista.

“Son muchas las familias que lo están pasando muy mal como consecuencia de la pandemia. Por ello, el esfuerzo de protección social debe ser muy ambicioso, en caso contrario la situación sanitaria y social se tornará incluso más dramática. En este contexto, realizaremos un seguimiento a las iniciativas destinadas a morigerar los efectos de esta crisis. Las personas no pueden seguir esperando", aseguró el senador y presidente del PS, Álvaro Elizalde.

Las reuniones serán convocadas por la coordinadora ejecutiva, Karina Delfino, y dispondrán de una secretaría técnica y un equipo del Instituto Igualdad que proveerá documentación e información que sea requerida.