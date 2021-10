"Sigue empeorando la situación del mercado laboral": Encuesta de la UC reveló retroceso de 200 mil empleos en junio

El mercado laboral en Chile sigue empeorando. Esa es la conclusión a la que llegó el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, en su sondeo mensual presentado este jueves.

El economista y director del centro, David Bravo, dijo que "lamentablemente vemos que sigue empeorando la situación del mercado laboral".

De acuerdo a Emol, la tasa de ocupación en los meses de abril y mayo estuvieron levemente por encima del 49%, cayendo a 47,8% durante junio. "Por lo tanto, la situación del empleo no solamente no se retoma, sino que retrocede (...). El mercado laboral está lejos de reactivarse como es la expectativa que todos tenemos", dijo Bravo.

El economista también señaló que en mayo, la tasa de ocupados fue de 7,8 millones de personas y bajó a 7,6 millones en junio. "Hay un retroceso muy importante de 200 mil empleos y de 1,4 puntos porcentuales (pp.) en la tasa de empleo".

Bravo aseguró que solo se ha podido recuperar un 35% de la tasa de empleo en comparación a lo registrado antes de la llegada del coronavirus y solo se ha podido cubrir el 39% de los puestos de trabajo perdidos. "No solo estamos a mitad de camino, sino que mucho menos en la situación de recuperación del mercado laboral", sostuvo.

"Se han recuperado 934 mil empleos desde el punto más bajo de la crisis, julio de 2020. Número inferior al que dimos el mes pasado. Esa recuperación ha sido de 511 mil personas y 423 mil en mujeres. Es una recuperación que está en términos de volumen muncho más concentrada en trabajos por cuenta propia, independientes", complementó.

En relación a la tasa de desempleo, dijo que la tasa que ellos manejan es de 7,5%, pero explicó que sumando a quienes declaran estar buscando trabajo, los que dicen que estarían buscando si no hubiese crisis, y aquellos que se encuentran bajo la ley de protección del empleo, el número sería 20.1%.

"Los datos de este mes muestran la magnitud de la crisis en la que estamos aún. He señalado que esta fue una crisis sin referentes en la historia. Esta situación actual es bastante equivalente a lo que tuvimos el 82 y 83 en Chile, y no fue el punto más bajo, el más bajo fue hacia julio de 2020", señaló David Bravo.

Con todo esto, consideró que "estamos en una suerte de estado de emergencia laboral en este minuto".

"Es bastante preocupante que no tengamos esa conciencia (...) En este contexto de precandidaturas presidenciales, el tema de empleo no ha estado al centro, pareciera que no estamos en medio de una emergencia laboral como muestran los datos".

Bravo espera que los resultados de la más reciente encuesta Casen, que reveló un aumento al 10,8% de la pobreza por ingresos en el país, ayude a ver las "consecuencias" de un deprimido mercado laboral.

"La recuperación de los empleos es el único camino sostenible para mejorar los ingresos de las personas (...). Creo que estamos a contra reloj en términos de empezar a recuperar los empleos. Estamos en una situación de emergencia laboral y esta tarea debiese ser fundamental, como los ajustes que hay que hacerle a los subsidios, a los incentivos que tenemos", finalizó.