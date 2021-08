Las platas de la Convención: con críticas de Chile Vamos, Comisión de Presupuesto aprueba monto de asignaciones

El tema de las platas se ha transformado en un dolor de cabeza para la Convención Constitucional, y no solo por el informe de la Segpres y sus detalles sobre los recursos del órgano constituyente, que apuntaron directamente a los gastos de la mesa. Esta jornada además se zanjó en la Comisión de Presupuesto el monto de las asignaciones para los convencionales constituyentes, no sin controversia.

En la instancia se sometieron a votación cuatro propuestas –todas rechazadas- y finalmente se llegó a un acuerdo que establece un monto de 77 UTM como máximo al mes ($4.020.401) y 5 UTM adicionales para los representantes de pueblos originarios y los de zonas extremas (con lo que quedarían en $4.282.466). La propuesta debe ser confirmada la próxima semana por el pleno de la Convención.

En el detalle, lo aprobado por la Comisión de Presupuesto establece asignaciones de 40 UTM para personal técnico y administrativo de apoyo, 27 UTM para asignación de manutención, 10 UTM para gastos operacionales y 5 UTM adicionales para los convencionales de pueblos originarios y zonas extremas.

En Chile Vamos no quedaron conformes con la solución. Así lo hizo ver Bernardo Fontaine, independiente en cupo RN, quien en su cuenta de Twitter acusó que “mayoría Comisión Administración aprobó, voté en contra, aumento de asignación a constituyentes de 1,5 millones/mes que están en presupuesto a 3,850,000 y 4,100,000 para representantes de pueblos originarios. Un aumento de 157% y 173% para los originarios”.

Antes, el constituyente Martín Arrau (UDI) había planteado que buscará “eliminar toda asignación que no fuera alguna de las originalmente propuestas, cercanas a las 30 UTM. Más aún, cuando existen otras propuestas alternativas que podrían alcanzar hasta las 97 UTM mensuales, además de los 2,5 millones de remuneración. Es decir, casi 5 millones adicionales en asignaciones, sin considerar en ello los pasajes que también serían cubiertos con el dinero de la ciudadanía, de la misma ciudadanía que esperaba que esta instancia, comenzara a poner fin a este tipo de prácticas”.

Aclaración de la mesa

La discusión previa también estuvo cruzada por la versión que apuntaba a la mesa por pedir supuestamente la asignación de $3,7 millones. Y el vicepresidente Jaime Bassa salió al paso para desmentir esa versión: "Por lo pronto la mesa no ha pedido nada, esa noticia es falsa (...) inicialmente se había dicho que la mesa había pedido 3,7 millones y eso no es verdad. Eso está siendo discutido en la Comisión de Presupuesto, pero de la mesa no ha salido ninguna propuesta en este sentido", dijo en la mañana en Radio Duna.

La molestia de Bassa apunta directamente a la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que ayer entregó su primer informe mensual presupuestario en donde se detalla que la Convención Constitucional ya gastó 38% del dinero asignado para los nueve meses de funcionamiento, y además entrega un anexo con una serie de peticiones de la mesa.

“Hasta el momento, como ya lo hemos dicho, los presupuestos han sido ejecutados con la Segpres. Cuando nosotros tengamos, y de hecho ayer ya lo instalamos, el respectivo comité de asignaciones, nosotros vamos a tomar en cuenta de los gastos con este criterio de austeridad (..) Lamentablemente Segpres no puso criterio de austeridad y los montos se inflaron sustantivamente. Eso no es responsabilidad de esta mesa", lamentó esta tarde la presidenta de la Convención, Elisa Loncon.

Junto a ella, Bassa volvió a referirse a este punto y señaló que “todo el sistema de ejecución presupuestarias, sigue respondiendo a las licitaciones contratadas antes del 4 de julio”.

"En la medida que esta mesa se fue enterando de los costos adicionales que esos servicios tenían, los fuimos suspendiendo, todos (…) El llamado es ser responsables con el trabajo que hacemos, a verificar la información que muchas veces autoridades sueltan con fines políticos y no confiar derechamente en lo que dicen las fuentes", indicó.

En cuanto a la situación de la mesa, Bassa fue enfático en que “aquí no hay servicios especiales, aquí no hay privilegios, hay una estructura de ejecución presupuestaria que dependía de las licitaciones comprometidas previas al 4 de julio y que se proyectaron durante las tres primeras semanas”.