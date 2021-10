Senador Huenchumilla por Estado de Excepción en provincias del sur: "Las FF.AA. no están para solucionarle los problemas políticos a los políticos, ni para el orden público”

El senador Francisco Huenchumilla (DC) abordó el Estado de Excepción decretado por el Gobierno en provincias de la Región del Biobío y La Araucanía, y el rol de las Fuerzas Armadas. "Los problemas no se solucionan por la fuerza, no se van a solucionar por la fuerza. Entonces, una vez más, se equivoca el Gobierno”, indicó el legislador.

“Yo estoy cierto que las FF.AA. tienen un sentido profesional, porque han sabido aprender de la historia. Y saben que ellos están para la defensa nacional, para la defensa de la soberanía nacional”, sostuvo.

Huenchumilla insistió en que dichas instituciones “no están para solucionar los problemas políticos a los políticos, ni para el orden público (…) (porque) si ellos hacen el trabajo sucio a los políticos, que no son capaces de enfrentar un problema de fondo como el que tenemos acá en La Araucanía, después terminan presos en Punta Peuco”, aseveró.

En opinión del senador, este punto “lo tienen claro no sólo los militares que están acá en La Araucanía; lo tiene claro el Ejército y todas las FF.AA. Por algo, hace un tiempo atrás, un alto mando del Ejército le enmendó la plana al Presidente cuando dijo 'mire, nosotros no estamos en guerra con nadie'".

“Ellos no pueden estar en guerra con los chilenos, porque internamente, ellos no tienen ninguna atribución en materia de orden público. Ellos están para defender nuestras fronteras, nuestra soberanía territorial y la defensa nacional. Son fuerzas profesionales, y no se van a meter aquí en una pelea puntual, de un conflicto político que les corresponde a los políticos resolver”, afirmó.

Finalmente, y consultado por la posibilidad de que el Ejecutivo pueda extender el plazo del Estado de Excepción, en consulta con el Congreso, Huenchumilla detalló que “cada día tiene su afán. Ya veremos cómo terminan estos 15 días, la prórroga de los otros 15 días, y en mérito de lo que suceda y lo que veamos, tendremos que resolver en su momento”, puntualizó.