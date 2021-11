Senador Huenchumilla tras críticas de Provoste al PC: "(El partido) nunca ha participado en gobiernos que se hayan dedicado a matar gente"

El senador Francisco Huenchumilla (DC) abordó su visión sobre el Partido Comunista, tras las críticas que ha sostenido la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste (DC), contra la colectividad izquierdista. Al respecto, dijo que el partido "nunca ha participado en gobiernos que se hayan dedicado a matar gente".

"A mí no me genera ruido (el PC), nosotros estuvimos en una coalición de gobierno con el PC en el gobierno de la Nueva Mayoría”, dijo Huenchumilla en conversación con CNN Chile.

Consultado por las críticas que ha deslizado Provoste a la presencia de la “ultraizquierda” en la candidatura del abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, Huenchumilla explicó que ello “forma parte del debate, digamos, tener un cierto perfil frente a la opinión pública para marcar ciertas diferencias, pero creo que pasado eso uno vuelve a la normalidad de ver las cosas con mayor tranquilidad”.

El senador indicó que “yo no tengo ninguna afinidad doctrinaria, filosófica ni ideológica con el Partido Comunista (…) pero la historia del Partido Comunista en Chile, nunca ha participado en gobiernos que se hayan dedicado a matar gente, a hacer desaparecidos, a torturar. Ellos tienen una postura crítica respecto del sistema capitalista y del sistema liberal, tienen una concepción de una sociedad distinta”, comentó.

“Hoy día existe el comunismo con distintas variantes, está el comunismo chino, que la derecha no toca porque habiendo intereses y negocios, entonces la derecha cierra los ojos y no le importa”, puntualizó el legislador.

Aún así, reiteró su apoyo a la candidata de su coalición. “Yo apuesto porque este país sea sensato, y hagamos los cambios que son necesarios de hacer, pero que no nos vayamos a los extremos, tengamos estabilidad, tranquilidad, el país lo necesita, y entonces a mí me gusta más el camino del medio. Y espero que la gente, sensatamente, escoja ese camino”, expresó.

Eventual Boric vs Kast

Enfrentado al supuesto de que sea la candidatura de Gabriel Boric la que pase a segunda vuelta, el legislador aseguró que “es evidente que el día 21 en la noche todos los actores políticos vamos a tener que responder a una pregunta: qué le decimos al país frente a ese resultado hipotético (de que gane Boric). Yo siento que la centroizquierda debe descartar absolutamente la posibilidad de apoyar a un candidato de ultraderecha. Eso está plenamente claro”, manifestó.

“Yo espero que no se dé, y la candidata que llegue a segunda vuelta sea Yasna (Provoste), pero si hubiera ese evento hipotético, no procede que en esta primera vuelta del 21 de noviembre, uno empiece a poner condiciones. Decir 'mire, cámbieme el programa, yo quiero estar en la coalición', no. Hay que dar una señal más bien ética, decir, mire, yo con la ultraderecha no estoy, así que vamos a apoyar a este candidato de la centroizquierda”, aclaró el legislador.