Delgado desestima acusaciones de intervencionismo electoral tras apoyo de Figueroa a Kast: "Las opiniones que podamos dar los ministros son parte de gobernar"

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, desestimó las acusaciones de intervencionismo electoral luego de que el titular de Educación, Raúl Figueroa, expresara públicamente su apoyo al candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast.

"El Gobierno no puede ser neutral ante los principios que están en juego y no he visto esa neutralidad en materia de defensa de libertades, derechos y seguridades. Creo que hay una sola voz para defender derechos fundamentales que hoy día están en juego, como la libertad de enseñanza. Kast representa un ideario de mayor libertad", señaló Figueroa el lunes.

Frente a los acusaciones de intervencionismo electoral por parte de personeros de la oposición, el ministro Delgado comentó a Radio Pauta que "no se por qué hay tantas sensibilidades con las opiniones de los ministros. Acá un ministro efectivamente no puede ocupar recursos públicos, no puede llamar a votar, y nosotros en eso hemos tratado de ser muy prudentes”.

Sin embargo, sostuvo que “los ministros y ministras tienen opinión con los temas relevantes que dirigen en cada una de sus carteras”.

“Si al ministro de Educación le preguntan qué piensa con respecto a la libertad de decisión de los padres con respecto a la elección de la educación de sus hijos, tiene una opinión. Si a mí me preguntan por el tema de indultos, por la violencia, por las armas, por la Macrozona Sur, por la Macrozona Norte o migración, tengo opinión. Eso no significa que esté llamando a votar por alguien”, prosiguió el secretario de Estado.

En esa línea, manifestó que “si tengo coincidencia en mi respuesta con algún programa, bueno, se da porque así es la vida, así es la política" y aseguró que el "Gobierno tiene que seguir gobernando hasta el último día y las opiniones que podamos dar los ministros son parte de gobernar, así que es verdad yo creo que los ministros han estado a la altura hasta el momento”.