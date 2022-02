"Fatality" convencional: fuego cruzado entre constituyentes Jaime Bassa y Constanza Hube por iniciativa rechazada en comisión de Sistema Político del órgano

La convencional Constanza Hube (UDI) utilizó su cuenta de Twitter para expresar su molestia a raíz del rechazo de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional a la iniciativa popular de norma que buscaba garantizar la permanencia de un Congreso Bicameral.

"Rechazada la Iniciativa Popular que establece un Congreso Bicameral. Un portazo no aun sector político, sino que a miles de ciudadanos que juntaron más de 27 mil firmas. Que quedo claro que fue la sociedad civil a la que le dijeron no", espetó. "No les interesa la voz de miles de chilenos, solo sus ideologías", sostuvo vía Twitter.

Rechazada Iniciativa Popular q establece un Congreso Bicameral Un portazo no a un sector político, sino q a miles de ciudadanos q juntaron + de 27 mil firmas Q quede claro q fue a la soc. civil a la q le dijeron no

No les interesa la voz de miles de chilenos, solo sus ideologías. pic.twitter.com/t3YqLUNvYu — Constanza Hube (@conihube) February 10, 2022



Ante esto, el doctor en derecho constitucional y ex vicepresidente del órgano, Jaime Bassa, replicó a la constituyente, haciendo alusión a un tweet de la convencional de la UDI en donde señalaba que "defenderé la vida, así como la Iniciativa Popular por el derecho a la vida reunió más de 31.000 firmas".

El tweet señala "la iniciativa popular por la legalización del aborto fue presentada con 38.198 firmas. ¿Votarás a favor cuando pase al Pleno?", replicó.

La iniciativa popular por la legalización del aborto fue presentada con 38.198 firmas... Votarás a favor cuando pase al Pleno? — Jaime Bassa (@Jaime_Bassa) February 10, 2022

Respuesta que llegó a un tercer convencional, el representante del distrito 38, Mauricio Daza, quien celebró la respuesta de Bassa con una imagen del popular juego Mortal Kombat con la frase "Fatality".

A raíz de esto, Hube le respondió a Daza. "Parece que no viste mi respuesta. Fatality es el que estás haciendo terminando con la independencia del poder judicial. Eso si que es un Fatality a la democracia y al principio más básico del constitucionalismo, cómo es la separación de poderes”, concluyó.