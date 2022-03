Comisión Desafíos del futuro del Senado presenta el libro «Chile tiene un futuro desde sus territorios»

Durante la mañana de este jueves se realizó en el ex Congreso el lanzamiento del libro Chile tiene un futuro desde sus territorios. La publicación reúne en 542 páginas las principales vocaciones que tiene Chile a través de las reflexiones de más de 600 científicos y académicos de todas las universidades de Chile. El proyecto fue impulsado por la Comisión de Desafíos del Futuros, ciencias, tecnología e innovación del Senado.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón, abrió el lanzamiento agradeciendo a la Comisión de Desafíos del Futuro por la labor que han realizado en la cámara alta y su servicio a favor de la construcción de un futuro más colaborativo y poniendo a la ciencia y la innovación como foco de partida.

"La Comisión de Desafíos del Futuro es una manera de enfrentar la política desde otra óptica de una forma más colaborativa que de competencia, se trata de incluir y no excluir, de incorporar a las universidades, a los centros de pensamiento, a otros actores para iluminar al proceso legislativo y las políticas públicas. Estamos orgullosas y orgullosos de que el Senado haya podido ser parte de este espacio de reflexión y de escucha", expresó la presidenta del Senado.

La Comisión de Desafíos del Futuros, ciencias, tecnología e innovación

También estuvo presente, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, quien también agradeció el trabajo realizado por la comisión y especialmente a Guido Girardi, quien junto a Carolina Goic finalizan su labor legislativa.

Por su parte Girardi, expresó que el libro reúne las reflexiones para poder avanzar en una visión estratégica de futuro que parta desde los territorios.

"Chile no tiene proyecto de futuro y eso no hay sociedad que no pueda avanzar si no hay una visión estratégica de futuro compartida, significa que desde los territorios sumando todas nuestras potencialidades a los empresarios y a los ecologistas, a las universidades públicas y privadas, a la ciencia chilena con la ciencia mundial, un espacio de intersección donde además están los decidores y pendamos pensar juntos el futuro de la humanidad y de Chile", expresó el senador.

Además, expuso la importancia de instancias como Congreso Futuro para el desarrollo del país desde la ciencia y las ciencias sociales que se cruzan en un mismo espacio. Igualmente, insistió en la importancia de pensar en las nuevas tecnologías y los desafíos científicos y de innovación que estarán presentes en el futuro, haciendo referencia a la Ley de Neuroderechos que él impulsó.

Además hicimos la Ley de Neuroderechos, el campo de batalla del futuro es el cerebro de los seres humanos porque ahí se extraen los datos y los algoritmos. La lucha del futuro ya no son los pozos petroleros, son los cerebros y Rafael Yuste, el creador del Proyecto Brain, que fue nominado por Obama, creo el grupo con los 25 neurocientíficos más importantes del planeta, nos juntamos con todos nuestros rectores y junto a personas de todas las universidades creamos la primera ley mundial de reforma constitucional que protege el cerebro", manifestó.

En el lanzamiento también estuvo presente el futuro ministro de Ciencia Flavio Salazar quién más allá de comentar el libro quiso agradecer el trabajo que realiza la Comisión de Desafíos del Futuro.

"Lo que quiero principalmente es agradecer y reconocer el trabajo que ha realizado la Comisión de Desafíos del Futuro a lo largo de estos años, el hecho de hacer avanzar conceptualmente la incorporación de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación en el debate sobre un nuevo modelo de desarrollo para Chile, creo que eso estaba ausente", expresó el futuro ministro.

También estuvieron presentes en el lanzamiento la presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, María Cecilia Hidalgo y el senador integrante de la Comisión Desafíos del Futuro, Francisco Chahuán, quien despidió y agradeció de manera afectuosa la labor realizada en la comisión por Guido Girardi y Carolina Goic.

El libro Chile tiene un futuro desde sus territorios se puede encontrar en físico y en formato digital a través de las redes sociales.