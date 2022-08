Exministro Paris por silencio de Piñera sobre plebiscito: dice que "no lo tienen escondido" y apunta que "en política hay estrategia"

El exministro de Salud, Enrique Paris, abordó es miércoles el silencio del expresidente Sebastián Piñera sobre el plebiscito de la propuesta de nueva Constitución, que se realizará el domingo 4 de septiembre. El extitular de Salud afirmó "no tienen escondido" a Piñera y apuntó que en "política hay estrategia".

“De ninguna manera lo tienen escondido, cada persona puede opinar cuando quiera y de la forma que quiera. Si él por el momento no quiere opinar hay que respetar su posición. Es tan respetable opinar, como no opinar”, dijo Paris en conversación con Radio ADN.

“Yo he visto, sobre todo al diputado (Vlado) Mirosevic, uno de los que más ha molestado al expresidente (Piñera) y le insiste que opine, que opine y lo tienen ocultado”, comentó, añadiendo que “yo creo que en política hay estrategia también y si él no quiere opinar está en su derecho. Tiene derecho tanto para opinar como para no opinar y eso hay que respetarlo”.

El expresidente del Colegio Médico también comentó que se sigue juntando el exmandatario. “Yo no he hablado con él del (plebiscito), nosotros nos hemos reunido sí y quiero transparentarlo, en Apoquindo, por temas de salud, porque él sigue interesado en eso, en las vacunas, en el Covid, en el sistema integrado público-privado”, sostuvo.

“Es respetable su silencio, así como los otros expresidentes han dado su opinión a favor, la presidenta Bachelet supe que al final grabó un video para apoyar la campaña del Apruebo, entonces no es criticable que uno no quiera hablar”, prosiguió.

Recordemos que de todos los expresidentes, Sebastián Piñera es el único que no ha hablado sobre el plebiscito. El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle manifestó que va por el Rechazo; el exmandatario Ricardo Lagos no ha explicitado su opción, pero ha señalado que el proceso constituyente seguirá tras el plebiscito, y la expresidenta Michelle Bachelet ha dado su respaldo al Apruebo en reiteradas ocasiones.