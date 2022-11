Berizzo critica a la FIFA por negación de clubes a ceder jugadores: "Me parece una medida totalmente imponente"

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, criticó la legislación de la FIFA que permite que los clubes rechacen ceder a sus jugadores a las selecciones que no están clasificadas al Mundial de Qatar para los amistosos previos.

Esto debido a que La Roja jugará este miércoles 16 de noviembre con Polonia a las 14:00 horas en el estadio Mariscal Józef Piłsudski de Cracovia. El partido no contará con el plantel chileno completo, ya que Ben Brereton y Nayel Mehssatou no participaran debido a la negativa de sus respectivos clubes.

"De las selecciones que jugamos un mismo partido, algunas puedan contar, amparados por la legislación FIFA, con sus jugadores y otras no, me parece una medida totalmente imponente", expresó Berizzo en una conferencia de prensa.

Si bien indicó que se va a resolver con los futbolistas que ya cuentan puesto que son cosas que están previstas, apuntó derechamente al organismo señalando que "vamos a enfrentar a una selección que cuenta con todos sus futbolistas porque así lo decide la FIFA y por otro lado, la FIFA también decidió que a las selecciones que no estábamos clasificadas, los clubes tenían la potestad de ceder o no a sus jugadores y de cara a un partido eso te proporciona las posibilidades y el trato se hace parcial e injusto".

Respecto a Claudio Bravo quien manifestó estar feliz de volver luego de quedar ausente en la convocatoria pasada, el argentino sostuvo que "el rendimiento te trae acá, y lo dice un hombre que no quiere ningún premio por estar en la selección. Mi idea es seguir contando con futbolistas de experiencia que nutran y ayuden a la integración de futbolistas que llegan".

Por último, al ser preguntado sobre el supuesto fin de Mauricio Isla en la selección, el técnico señaló que las conversaciones con los futbolistas son privadas.

"El futbolista que está aquí forma parte de la selección y el que no, no lo es por decisión mía. Cuento con todos los futbolistas y no he excluido a nadie, pero escojo a la gente que me parece que merece estar aquí", sentenció.