Pepe Mujica se reunió con el expresidente Sebastián Piñera durante su paso por Chile

José "Pepe" Mujica se reunió con el expresidente de Chile Sebastián Piñera, en un encuentro que ocurrió un día después de que el exmandatario uruguayo se juntó con el Presidente Gabriel Boric en La Moneda, durante su paso de dos días por el país.

Fue el mismo Piñera quien dio a conocer sobre la reunión con Mujica. En su cuenta de Instagram, señaló: "Después de conversar con Pepe Mujica me resuenan las palabras de Gabriela Mistral: 'Tengo un día. Si lo sé aprovechar, tengo un tesoro'".

En el encuentro sostenido entre Mujica y Piñera —llevada a cabo en el Hotel Pullman de Las Condes— los expresidentes compartieron un mate y conversaron sobre la situación y proyección política y económica de América Latina.

Cabe mencionar que ambos mandatarios tienen historial político. A inicios del 2012, compartieron un viaje a la Antártica, durante el primer gobierno de Piñera.

El 2017, en el libro "Una oveja negra al poder", de los periodistas uruguayos Ernesto Tulbovitz y Andrés Danza, Mujica dijo sobre Piñera: “No es tan de derecha. No es un facho. Es un capitalista, conservador, pero tiene claro que a la gente hay que darle asistencia. En Chile hay un 30% de derecha, derecha, derecha. En Uruguay, nunca entró tanto la dictadura como allá. Pero él no está dentro de ese 30%. Me siento cómodo conversando con él, por más que esté en la vereda del frente".

Además, el 2021, en medio de la discusión por el proceso constituyente, Mujica dijo en una entrevista sobre Piñera: "Yo lo respeto mucho, creo que es un hombre valioso, con su manera de pensar, tiene el defecto de ser demasiado rico y pertenecer a un mundo demasiado acomodado (...) Cada cual nace donde le toca. Pero no ha sido un presidente reaccionario, que se lleve a la gente por delante".