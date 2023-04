Excanciller Urrejola lanza misil contra "grupo de interés" que le hizo "la vida imposible": "Nunca imaginé que iba a tener tanta resistencia"

La exministra de Relaciones Exteriores Antonia Urrejola rompió el silencio tras su remoción en el cambio de gabinete, realizado por el Presidente Gabriel Boric el 10 de marzo. La exsecretaria de Estado apuntó contra un "grupo de interés

Recordemos que la gestión de Urrejola estuvo marcada por distintas polémicas. Una de las últimas fue cuando se filtró desde Cancillería un audio en el que la exministra y otros funcionarios de la cartera insultan al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa.

En conversación con El País, Urrejola sostuvo que "era una dicotomía salir al extranjero y ver el reconocimiento de Chile y al propio presidente Boric –no solo en la región, sino en Europa–, y regresar al país y recibir tanta crítica gratuita e infundada".

"La resistencia que sufrí en Chile sobrepasó todos los límites. Entiendo el debate y las críticas políticas, pero eso se transformó en críticas personales, acoso, inventos a través de la prensa. La guinda de la torta fue lo que ocurrió en febrero durante los incendios forestales", complementó.

Sobre el episodio de los incendios forestales, la excanciller ahondó que "fui portada de periódicos por ser la canciller que estaba de vacaciones, cuando el trabajo que me correspondía como ministra de Relaciones Exteriores era llamar a mis pares para coordinar la ayuda internacional, lo que se puede hacer desde cualquier lugar del mundo. Por lo demás, yo había tomado la decisión de volver antes del escándalo por la prensa".

"Todo este episodio me hizo comprender que operó en mi contra un grupo de interés empecinado en hacerme la vida imposible. Esa es la verdad", expresó Urrejola.

Grupo en que "incomodó la renovación"

Sobre las polémicas durante su gestión, la exministra dijo que "existieron muchos inventos y trascendidos de conflictos y de crisis, que en realidad no existían y fueron divulgados por algunos medios cuya motivación era oponerse a los cambios que estábamos haciendo".

Por otro lado, indicó que "existe un grupo fuera de la Cancillería de personas vinculadas a los temas internacionales a quienes incomodó la renovación y modernización que nos propusimos llevar adelante. Han manejado la política exterior y tienen una relación de hace muchos años entre ellos, independientemente del color político y sus diferencias".

"Es un núcleo que yo descubrí que era mucho más cerrado de lo que me imaginaba. Y aunque conozco a mucha de esa gente desde mi juventud, trabajé con muchas de esas personas, fue un grupo que me vio como outsider y que se resistió a un nuevo concepto de política exterior", añadió.

El País también consultó a la excanciller sobre las críticas del senador y exministro de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza (PS), contra su gestión. Urrejola trabajó con Insulza en la Organización de Estados Americanos (OEA).

"El contenido y tono de sus críticas me sorprendieron, la verdad. La Cancillería tiene un consejo de excancilleres con el que nos reunimos tres o cuatro veces en 2022. Ellos me dijeron que era un espacio para apoyarse. Pero yo no recuerdo –y se los dije– que entre ellos se hayan mandado constantemente mensajes por la prensa como lo hicieron conmigo", señaló.

Misoginia

La abogada igualmente acusó que hubo misoginia en su contra. "En el mundo de la política exterior, llámese cancillerías u organismos internacionales, sigue existiendo misoginia", comentó.

"Se hablaba de que yo era novata, cuando tengo 54 años y un currículum que da muestras de mi carrera en materia internacional, aunque no sea parte de ese club que ha ido creciendo al alero de la Cancillería chilena. Yo no creo que con un hombre con un currículum como el mío todo esto hubiera ocurrido", agregó.

Sobre la filtración del audio -en el que se la escucha insultando al embajador Bielsa- , Urrejola se preguntó: "¿Si yo hubiera sido un hombre y hubiese salido un audio de una conversación privada no autorizada que se divulgó por error a la prensa, la reacción hubiera sido la misma, donde el debate se centró en el tono de la conversación filtrada?".