José De Gregorio se saca los guantes para defender la autonomía del Banco Central

Buenas y feliz jueves! Sin lugar a dudas, la noticia de la semana –hasta hoy por lo menos– es que Elon Musk hizo una oferta de US$ 44.000 millones por Twitter y, sin estar muy convencido, el directorio de la red social la aceptó. Decir que hay opiniones encontradas es poco. Una de las que me hace más sentido es la que escribió The New York Times: la compra de Twitter por parte de Musk vuelve a poner en evidencia la influencia de la clase multimillonaria y el poder de la tecnología sobre nuestras vidas.

Otro argumento que da para pensar: la operación es un nuevo ejemplo de desigualdad extrema: un pequeño número de personas muy ricas termina tomando decisiones que afectan a miles de millones de personas.

Alerta de estanflación. El Banco Mundial advirtió que la guerra en Ucrania hará que los precios de alimentos y energía se mantengan altos por tres años, intensificando los temores de que la economía mundial se encamine hacia una repetición del débil crecimiento y la alta inflación de la década de 1970. El FMI, en tanto, señaló que los gobiernos de América Latina deben combatir la inflación para evitar disturbios sociales. Eso lo venimos diciendo hace meses acá en El Semanal.

También esta semana. El enfriamiento de la economía china se sumó a la subida de tasas de Estados Unidos, para añadir un factor adicional que golpea a las economías emergentes como Chile.

Antes de comenzar con lo que nos convoca

1

1- DE GREGORIO ENTRÓ DE LLENO EN EL DEBATE CONSTITUCIONAL

Qué pasó. El expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, aprovechó la ceremonia de inicio del año académico 2022 para salir a defender la independencia del Banco Central y criticar el diseño institucional que se ha propuesto en la Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional. Advirtió que debilita en extremo tanto el funcionamiento como la calidad de la institución y añadió que lo aprobado en el Pleno hasta ahora “deja mucho que desear, para no decir que es francamente malo”.

Destacó positivamente que se mantenga la autonomía del ente emisor. Sus dardos apuntan en particular a cómo se nombrará a los consejeros, la duración de sus mandatos y el rol del Congreso en sus nombramientos. Hay muchos críticos que alegan que se crean incentivos para acoplar el ciclo de la política monetaria al ciclo político de cuatro años en Chile, lo que en la práctica hará que el Banco Central sea politizado.

2

2- MUJERES AL PODER

BancoEstado será un fiel reflejo de la promesa del Gobierno de Gabriel Boric de ser más inclusivo e igualitario. Este martes nombró a Jessica López como presidenta de BancoEstado, confirmando uno de los secretos peor guardados del nuevo Gobierno. López regresa al lugar donde pasó 24 años de su carrera y donde llegó a gerenta general. Es la primera mujer en presidir la entidad y su nombramiento se suma al de Rosanna Costa en el Banco Central. En la vicepresidencia asumirá Daniel Hojman, exjefe programático de Paula Narváez y PhD de Harvard.

Mujeres empoderadas Junto a López, arriban dos mujeres más al directorio del banco: Tamara Agnic y Jeannette von Wolfersdorff. Agnic es exsuperintendenta de Pensiones y tuvo un rol polémico en la aprobación de la fusión de las AFP de papel, caso que llegó a Contraloría.

3

3- EL DESANGRE DE LAS TECNOLÓGICAS EN WALL STREET

Fuente: Nasdaq Exchange

Qué pasó. La oferta de Elon Musk por Twitter sacudió al mercado de las gigantes tecnológicas, pero no pudo esconder el hecho de que están experimentando un año para el olvido en Wall Street. El Nasdaq –el índice que agrupa al sector– registra una caída del 21% al cierre del martes. Los analistas explican que la venta masiva de acciones de tecnología se debe a que el factor riesgo ha subido y que el sector está sobrevalorado.

Por qué es importante. Los analistas detallan que hay billones de dólares de inversores minoristas y fondos de pensiones, incluyendo las AFP, que están sufriendo el golpe y eso podría ser un factor adicional que enfríe la economía global.

–Entre las que muestran los desplomes de valor más grande:

Netflix: -66%

Meta (Facebook), que ha perdido casi la mitad de su valor en lo que va del año: -46%

Tesla: -26,95%

Microsoft: -20%

Amazon: -18%

Alphabet (Google): -18%

Twitter: -16,4%

4

4- SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Marcel usa ejemplo de Argentina para explicar los daños que genera fijar precios. Lo hizo en una entrevista en Radio Duna, en la que aprovechó de apagar la polémica generada al interior de su coalición ante las demandas de algunos diputados de que La Moneda salga a controlar los precios, como herramienta para combatir la inflación. El ministro de Hacienda lo descarta de raíz.

“En el pasado se recurrió a ello”, haciendo referencia a la Unidad Popular. Y agregó que “desde el punto de vista económico, fijar precios bajo los valores del mercado tiende a generar mercado negro, escasez, fenómenos de acaparamiento. Esto se ha visto en muchos países, como en Argentina (…)”.

– Una semana redonda para el abogado Cristóbal Eyzaguirre. El socio del estudio Claro & Cia., sumó tres directorios a su currículo: entró a la mesa de Vapores en representación del grupo Claro y se sumó a la mesa de Viña Santa Rita y a Cristalerías de Chile, todas empresas controladas por el Grupo Claro (un simple alcance de nombres con el bufete de abogados).

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, un dato para seguir siendo optimistas respecto a que tan pencas no somos:

Bloomberg actualizó su Ranking de Resiliencia Covid y Chile sigue siendo el mejor país de la región para vivir la pandemia. El país se colocó en abril en el escalón 13° sobre 53 países. Esto implica que subió 5 puestos en relación con el mes de marzo.

Y recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.