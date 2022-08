Subsidios, tarifas congeladas y la nueva Constitución: costo o inversión social

La deuda original era por US$ 70 millones de dólares y ahora lo que debe es US$ 54 millones. Las acciones en prenda de Itaú Chile que se liberaron luego del acuerdo con los acreedores de CorpGroupBanking por la deuda de US$ 500 millones, y que pasan a los bonistas de GASA, valdrían alrededor de US$ 11 millones, por lo que recuperarían aproximadamente solo el 20% de lo que aún les deben.