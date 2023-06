Marcel vs Piñerismo; el Banco Central se toma la agenda

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo! La semana arranca con una pelea desatada entre el ministro de Hacienda y la oposición. Una polémica que en nada ayuda a La Moneda cuando está buscando sellar acuerdos para poder avanzar con sus dos reformas emblemáticas: la tributaria y la de pensiones.

La polémica estalló con las palabras del ministro Marcel este domingo, en las cuales, como parte de su argumento acerca de la urgencia de tener una reforma tributaria, aseguró que la Pensión Garantizada Universal (PGU) –que se legisló durante el Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera– se hizo sin financiamiento. Exministros y exfuncionarios de Piñera y varios parlamentarios de oposición salieron a desmentirlo, y con bastante virulencia.

Sin embargo, varios informes de entidades autónomas de la época, uno de LarrainVial y otro del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), alertaron en su momento acerca de que la PGU, efectivamente, no estaba financiada en su totalidad y expresaron sus dudas respecto de la sostenibilidad de las cuentas fiscales a largo plazo.

LarrainVial dijo que el insuficiente financiamiento de la PGU induciría a un renovado deterioro fiscal. El CFA advirtió que el programa “implicaría un mayor déficit estructural anual de 0,1% del PIB, por cuanto no existe una contraparte de mayores ingresos permanentes asociados”.

1

SEMANA DE DEFINICIONES PARA EL BC

Toda la atención del mercado esta semana se concentra en lo que decida y diga el Banco Central (BC). Primero el lunes, cuando el Consejo del ente emisor se junta para la Reunión de Política Monetaria (RPM) de junio y luego, el martes, cuando se publica el Informe de Política Monetaria (IPoM) del primer semestre (segundo del año).

Ambos eventos han adquirido una importancia mayor a la normal , dado el intenso debate público acerca de cuándo el BC debería comenzar a recortar las tasas de interés. Son claves para que el mercado pueda anticipar la magnitud y el timing en las próximas decisiones del Banco Central.

La gran mayoría de los analistas no anticipa cambios en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en la reunión del lunes, pero sí que, en el comunicado, el Consejo comience a preparar el terreno para un proceso de bajas.

El consenso es que el ciclo de recortes arrancará en la RPM de julio. Hay un grupo de economistas, que lidera el expresidente del Banco Central José De Gregorio, que temen que cualquier atraso ponga en riego la recuperación de la economía, por lo que algunos analistas especulan que no sería tan sorprendente si el ente emisor anuncia un recorte en la reunión de este lunes.

Y apuestan al peso en las deliberaciones del vicepresidente del banco, Pablo García, y al consejero Luis Felipe Céspedes. A ellos se sumaría el voto de Stephany Griffith-Jones, nombrada por el Presidente Gabriel Boric. Eso dejaría a la presidenta Rosanna Costa y al consejero Alberto Naudon liderando una minoría que prefiere esperar hasta tener más datos que confirmen que la inflación está bajo control.

Esa visión es la que postula Vittorio Corbo, también expresidente del Banco Central. Su visión, a la que se suman la de Goldman Sachs y Bank of America, entre otros, es que el Consejo debería esperar hasta septiembre.

Su visión, a la que se suman la de Goldman Sachs y Bank of America, entre otros, es que el Consejo debería esperar hasta septiembre. Ya sea este lunes o en julio, el ente emisor de Chile será el primer banco central entre los referentes mundiales en comenzar la normalización de las condiciones monetarias, señala un informe del BCI.

En el IPoM de junio, que se publica el martes, el mercado anticipa que el Banco Central elevará las proyecciones de crecimiento para este año y recortará las de inflación. Más importante para los economistas son las claves que les permitan proyectar la trayectoria más probable donde se sitúe la política monetaria en los próximos meses.

2

VUELVE LA MODERACIÓN

Chile: La Gran Moderación. Es el título de un informe que publicó la semana pasada el equipo de estudios de Bank of America. El influyente banco norteamericano señala que la estabilidad política y un giro al centro en las reformas del Gobierno impulsan la confianza económica.

El documento afirma que Chile ha experimentado una disminución sustancial en la incertidumbre política. Esto ha fortalecido la confianza económica y ha resultado en una notable reducción de las primas de riesgo. Y agrega que la apreciación del peso chileno y el aumento de las tasas de interés a largo plazo resaltan aún más el impacto positivo de estas medidas.

Negociaciones de las reformas. Bank of America destaca que la nueva propuesta de Hacienda de la reforma tributaria sea una versión diluida de la presentada originalmente, y respecto a la reforma de pensiones, agrega que es muy difícil que se apruebe en su forma original, haciendo hincapié en que el Gobierno sigue abierto a negociar cambios.

Propuesta constitucional moderada y cambio en el apoyo. El informe añade que Chile se está moviendo hacia una propuesta constitucional más moderada que incorpore un marco de inversión más amigable, con un lenguaje más claro sobre las concesiones mineras y los derechos de agua. Pero advierte que las encuestas recientes indican una disminución en el apoyo a la propuesta, lo que confirma las dinámicas cambiantes y la importancia de la opinión pública en la configuración del futuro del país.

Bank of America destaca que la nueva propuesta de Hacienda de la reforma tributaria sea una versión diluida de la presentada originalmente, y respecto a la reforma de pensiones, agrega que es muy difícil que se apruebe en su forma original, haciendo hincapié en que el Gobierno sigue abierto a negociar cambios. Propuesta constitucional moderada y cambio en el apoyo . El informe añade que Chile se está moviendo hacia una propuesta constitucional más moderada que incorpore un marco de inversión más amigable, con un lenguaje más claro sobre las concesiones mineras y los derechos de agua. Pero advierte que las encuestas recientes indican una disminución en el apoyo a la propuesta, lo que confirma las dinámicas cambiantes y la importancia de la opinión pública en la configuración del futuro del país.

3

CODELCO BUSCA CEO Y CALMAR AL MERCADO

El directorio completo de Codelco se vio obligado a salir a calmar al mercado y controlar el daño que generó la sorpresiva renuncia del presidente ejecutivo André Sougarret. En una carta firmada por todos los integrantes de la mesa, la minera estatal aseguró que se apegaría a su estrategia y operaciones, y que el gobierno corporativo está siendo respetado.

La inédita declaración pública, emitida por la totalidad del gobierno corporativo, busca calmar las aguas y destacar el compromiso de todos los involucrados en alcanzar el propósito común de transformar la empresa.

La renuncia inesperada del ingeniero gatilló un terremoto interno que dejó al descubierto tensiones en la minera y cuestionamientos al liderazgo de Máximo Pacheco, presidente de su directorio. Aunque los que conocen la situación aseguran que Sougarret y Pacheco tenían una buena relación y que este último trató de convencerlo de que se quedara, reconocen que tenían discrepancias duras que influyeron en la decisión del ingeniero de renunciar.

Al interior de la compañía hay temor de que la polémica se transforme en crisis, haciendo que en el mercado comiencen a cuestionar la solidez del gobierno corporativo de Codelco y que eso se traduzca en costos de fondeo más altos a la hora de emitir deuda en el exterior para financiar sus proyectos y su entrada en el negocio del litio.

Para La Moneda, en tanto, la preocupación es que la salida de Sougarret abra un flanco político para el Gobierno en momentos en que le dio a Codelco y a Máximo Pacheco la responsabilidad de liderar la nueva política del litio, y cuando Boric busca cerrar acuerdos para sus dos reformas insignia: tributaria y de pensiones

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: UN MUNDO MENOS DESIGUAL

A veces uno se pierde en la coyuntura, pero una de las buenas noticias es que estamos viviendo uno de los momentos más prósperos de la historia y la desigualdad global está a niveles no vistos desde 1870. El análisis lo hace el experto en el tema, Branko Milanović, en Foreign Affairs.

Chile no es la excepción. Desde 1990 a 2022, el Índice Gini cayó de 57,2 a 44,9 y no somos el país más desigual del mundo hace ya varios años. Ni siquiera el más desigual de la región. Eso no quiere decir que la desigualdad no siga siendo un gran desafío.

Un explicativo. La desigualdad se mide utilizando el coeficiente de Gini, que contempla una escala de 0 (igualdad perfecta) a 100 (donde una persona tendría todos los ingresos del mundo). En esa escala, la desigualdad cayó de 69 en 2000 a 60 en 2018, y es aún más baja hoy.

Milanovic dice que la impresionante disminución de la desigualdad global se debe al dramático crecimiento de China e India. Y explica que el aumento de la igualdad es bueno para el planeta y se reflejará en una mejor distribución de poder.

. La desigualdad se mide utilizando el coeficiente de Gini, que contempla una escala de 0 (igualdad perfecta) a 100 (donde una persona tendría todos los ingresos del mundo). En esa escala, la desigualdad cayó de 69 en 2000 a 60 en 2018, y es aún más baja hoy. Milanovic dice que la impresionante disminución de la desigualdad global se debe al dramático crecimiento de China e India. Y explica que el aumento de la igualdad es bueno para el planeta y se reflejará en una mejor distribución de poder.

5

LA SEMANA EN REDES: EL QUE SE ENOJA PIERDE

Este fin de semana violé una de mis propias reglas: me enganché en una discusión en Twitter. ¡Error! El más chico de la casa nos sugirió hace varios años, a su mamá y a mí, “nunca hacer promesas cuando estamos muy contentos o responder un mensaje o tuitear cuando estamos enojados”.

No sé si Bautista lo leyó en algún lado o se le ocurrió a él, pero me encantó y trato de seguir su consejo. No siempre con éxito. Tengo algo de Sonny Corleone adentro que a veces me sale y no me controlo y, en este caso, fue un tuit de @grestini acerca de la polémica que generó la decisión del Gobierno de rechazar la invitación a ser el país estrella en la Feria del Libro de Frankfurt, lo que encendió la mecha y me piqué.

¿Y por qué me piqué? Restini es un ingeniero comercial, emprendedor, exejecutivo del Grupo Penta, director de fondos de Moneda Asset, y creador, productor y anfitrión del programa “Información Privilegiada” en radio Duna. Desde su programa predica las bondades ilimitadas del neoliberalismo a la chilena y lo mismo hace a través de sus redes. Todo bien ahí, cada uno con su tema.

Mi problema fue con el argumento que usó para justificar que “gastar” US$ 8 millones en participar como invitado estrella en la Feria del Libro de Frankfurt era un gasto excesivo. Y ahí arrancó la pelea (y se engancharon varios). Mi mirada es que un excesivo economicismo fue el talón de Aquiles del modelo y lo que nos mantiene entrampados en discusiones setenteras ideologizadas. Citando a un amigo, me parece que Chile necesita combinar mejor el Excel y el Word.

En fin, son opiniones y miradas. Creo que situar a Chile y su cultura en el contexto mundial y hacerlo como parte de una política para impulsar el lado no científico de la economía del conocimiento, es una buena inversión, incluso si la cifra de US$ 8 millones es la correcta. Bueno, sigamos con lo que nos convoca.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– La advertencia de Fitch Ratings sobre las empresas chilenas. La influyente clasificadora de riesgo crediticia dice que el resto del año será “más austero” y las empresas locales con bonos en el mercado deberán moderar sus estrategias, obligadas por una economía menos dinámica y los rezagos de la inflación, que “si bien ha disminuido, sigue siendo alta”.

Factor político. Fitch prevé que las empresas chilenas moderen sus planes de crecimiento ante nuevas reformas que puedan obstaculizar la ejecución de nuevos proyectos, y posibles gastos mayores por costos laborales e impositivos.

Agrega que en esos factores hay que considerar condiciones financieras más rigurosas e incertidumbres que aún están afectando negativamente la demanda interna y la inversión.

– La Moneda comienza a mostrar algunas de sus cartas de la Estrategia Nacional del Litio. Esta semana, el Gobierno anunció que parte importante de su política arrancará en el primer semestre del próximo año, con licitaciones para privados sobre permisos de exploración. El documento de 33 páginas explica que los privados que se adjudiquen las licitaciones tendrán la opción preferente de explotación futura, eso sí, en asociación con el Estado.

Algunos de los detalles. El objetivo del Gobierno es aumentar la producción del salar de Atacama y que Codelco busque una fórmula para habilitar y apurar el desarrollo de proyectos en el salar de Maricunga, el segundo con mayores reservas.

– No estamos ahorrando nada y las familias chilenas están gastando más de lo que tienen. Las cifras confirman que el efecto de los IFE y los retiros de las AFP ya son cosa del pasado. Un reportaje de Ex-Ante, usando datos del Banco Central, revela que el ahorro de los hogares chilenos está en su peor nivel desde que se tienen cifras comparables.

El efecto del desplome del ahorro local es que el sector financiero se está viendo obligado a buscar fondeo en el exterior para financiar sus operaciones locales, a un costo mayor al de antes de la pandemia. Los analistas advierten que el fenómeno golpeará el potencial de crecimiento de nuestra economía. Hasta 2020, la tasa de ahorro era el equivalente a entre 6 y 8 por ciento del PIB, ahora es -0,68% del producto interno bruto.

– Inflación en Suecia y el efecto Beyoncé. Esta semana, Suecia reportó una inflación por sobre la esperada para mayo, lo que provocó sorpresa. Y más aún cuando los economistas analizaron los detalles: el factor clave fue la serie de conciertos de la estrella del pop Beyoncé.

El Banco Central sueco explica que el paso de Beyoncé por Estocolmo el mes pasado atrajo a más de 80.000 fanáticos al Friends Arena de la ciudad, durante dos noches. Eso sedujo a los hoteles, bares y restaurantes para aumentar sus precios, hasta tal punto que impulsó la inflación general.

Insólito. El hecho de que una persona, por la pura fuerza de su popularidad, sea responsable de una mayor inflación en todo un país no es… normal. El economista jefe de Danske en Suecia, Michael Grahn, dijo: "Es bastante sorprendente para un solo evento. No hemos visto esto antes".

Menos mal que no viene a Chile.

El hecho de que una persona, por la pura fuerza de su popularidad, sea responsable de una mayor inflación en todo un país no es… normal. El economista jefe de Danske en Suecia, Michael Grahn, dijo: “Es bastante sorprendente para un solo evento. No hemos visto esto antes”. Menos mal que no viene a Chile.

– Y antes de cerrar esta sección, una aclaración de algo que escribí aquí la semana pasada. Dije que la salida de Felipe Irarrázaval de la gerencia general del Grupo Empresas Navieras (GEN), controlado por la familia Urenda, se debía a una disputa a nivel interno con la familia controladora y que en parte habría surgido a raíz de una auditoría interna. Aclaro acá que no hubo tal auditoría interna (me lo aseguró el director Blas Tomic) y que no fui preciso cuando lo afirmé.

Habiendo dicho eso, fuentes cercanas a los controladores me confirman que su salida de GEN está vinculada a molestias por parte de los Urenda con su trabajo y que las diferencias estallaron en diciembre. Uno de los históricos socios fue clave. Los detalles seguirán siendo un misterio por ahora.

7

AGENDA DE LA SEMANA: TASAS Y PESOS

– No hay mucho más que agregar a lo que te adelanté más arriba: este lunes tenemos la Reunión de Política Monetaria (RPM) de junio y el martes el Banco Central publica el IPoM del primer semestre (segundo del año).

No se anticipan sorpresas, pero algunos analistas ponen fichas en que el Consejo del BC se adelante y anuncie un recorte de tasas, algo que el consenso de los economistas estima que arrancará en la reunión de julio. Si no hay sorpresas, toda la atención estará puesta en lo que diga el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, en que tendremos la nueva mirada del ente emisor acerca del crecimiento e inflación.

pero algunos analistas ponen fichas en que el Consejo del BC se adelante y anuncie un recorte de tasas, algo que el consenso de los economistas estima que arrancará en la reunión de julio. Si no hay sorpresas, toda la atención estará puesta en lo que diga el Informe de Política Monetaria (IPoM) de junio, en que tendremos la nueva mirada del ente emisor acerca del crecimiento e inflación. De particular interés para el mercado será la presentación del IPoM que hará la presidenta del BC, Rosanna Costa, ante la Comisión de Hacienda del Senado. Es otra oportunidad del Consejo para aclarar dudas y profundizar sus argumentos. Por la tarde del martes, Costa y el gerente de la División de Política Monetaria, Elías Albagli, ofrecerán una conferencia de prensa presencial, que se transmitirá vía streaming a través de la página web del ente emisor y de su canal de YouTube.

Es otra oportunidad del Consejo para aclarar dudas y profundizar sus argumentos. Por la tarde del martes, Costa y el gerente de la División de Política Monetaria, Elías Albagli, ofrecerán una conferencia de prensa presencial, que se transmitirá vía streaming a través de la página web del ente emisor y de su canal de YouTube. No hay nada más en la agenda, excepto el viernes, que es cuando el Banco Central publicará los Indicadores de Coyuntura Semanal y el Informe Mensual de Estadísticas del Mercado de Derivados y Spot, algo que los operadores de divisas analizan con mucha atención.

– En la agenda global. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, va al Congreso de Estados Unidos para entregar el informe semestral del banco central. En el mercado estarán atentos a que de claves acerca de como sigue la política monetaria luego de que la Fed puso pausas al ciclo alcistas más agresivo en casi 40 años para pone combatir la inflación.

8

RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA: +POLÍTICA

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.