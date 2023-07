¿Cuánto recortar: 50, 75 o 100 puntos bases? El debate al interior del Consejo de Banco Central

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo! Ya estamos en la cuenta regresiva para que el Banco Central comience el tan esperado recorte de tasas. La economía se enfría más de lo que se anticipaba y la inflación baja más rápido que lo proyectado. En el mercado el debate y las apuestas son acerca de cuán agresivos serán los recortes y si el ente emisor está atrasado, habiendo debido recortar en junio para darle un impulso a la actividad económica.

La buena noticia es que la menor inflación lleva a las remuneraciones reales a su mayor alza en casi dos años y crece por tercer mes consecutivo.

En la agenda de esta semana: la reforma de pensiones vuelve a tomar protagonismo. Ambas partes ven posible un acuerdo de cómo repartir el 6% de cotización extra que complementaría la PGU para ser el pilar solidario del sistema, mayor competencia, y con los privados en un rol clave. Los puntos más conflictivos siguen siendo el dividir las funciones de administración e inversión y el de las cuentas nocionales. La apuesta de La Moneda es lograr un acuerdo antes de fin de año.

1

CUÁNTO RECORTAR, EL DILEMA DEL BANCO CENTRAL

La fuerte caída de la actividad del segundo trimestre del año y una inflación que baja más rápido que lo anticipado, consolidan las apuestas del mercado respecto a que los próximos días 27 y 28 de julio el Banco Central se inclinará por arrancar con un ciclo de grandes recortes de tasas, que se prolongará por el resto del año.

De confirmarse, el Banco Central de Chile sería el primero de los considerados bancos referentes en comenzar con el ciclo de bajas , luego de casi dos años en que las principales economías del mundo –nuestro país incluido– experimentaron la mayor inflación en más de 30 años. La inflación de junio fue de 0,2% mensual, que en términos anuales significa que cayó a 7,6%, casi la mitad del registro que veíamos hace un año.

De confirmarse, el Banco Central de Chile sería el primero de los considerados bancos referentes en comenzar con el ciclo de bajas, luego de casi dos años en que las principales economías del mundo –nuestro país incluido– experimentaron la mayor inflación en más de 30 años. El consenso del mercado es que el recorte será de al menos 50 puntos base, pero hay un número no menor de economistas que creen que el Consejo del BC debería recortar al menos 75 puntos y existen varias voces influyentes que afirman que hay suficientes argumentos para recortar un punto. La nueva Encuesta del Banco Central apunta ahora a un recorte de 75pb en la tasa de política a fines de mes y una inflación de 3,3% anual de aquí a un año.

El Santander publicó un informe, el viernes, que dice que revisó a la baja su proyección para la inflación al cierre de año, desde 4,3% hasta 3,9%.

“La sorpresa a la baja en el IPC confirma que el proceso de recortes de tasas se iniciará en la próxima Reunión de Política Monetaria (RPM) del 28 de julio, con una disminución de la TPM de 75 puntos base. Las condiciones para un recorte mayor, de 100 puntos base, existen toda vez que la economía presenta una fuerte debilidad y que los precios convergen rápidamente”.

JP Morgan ve un Banco Central menos agresivo y estima que el recorte de julio será de 50 puntos base y que, a fin de año, la Tasa de Política Monetaria (TPM) estará en 8,5%.

En el mercado señalan que, hacia adelante, clave será el debate interno entre el bloque que lidera el vicepresidente Pablo García y el liderado por la presidenta Rosanna Costa, que hasta ahora se ha mostrado más cauta y buscando señales más conclusivas en cuanto a que la inflación está efectivamente bajo control.

2

CULEBRONES DE ABOGADOS

Parafraseando a Shakespeare, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) está viviendo un invierno de descontento y en el mercado creen que podría haber una salida importante de al menos 4 socios y un número similar de asociados en los próximos meses. PPU es uno de los bufetes más antiguos e importantes de Chile, con un rol particularmente influyente en proyectos de inversión extranjera, negocios de fusiones y adquisiciones, además de financiamiento de proyectos de infraestructura.

El estudio Philippi tiene 119 años de historia y es uno de los más antiguos de Chile. Hace 8 años se fusionó con el bufete colombiano Prietocarrizosa y con el prestigioso estudio español Uría Menéndez, y ahí se convirtió en PPU. Además de Colombia, España y Chile, también tiene oficinas en Perú y México. La idea era potenciar el negocio en la región de la Alianza del Pacífico, la de mayor crecimiento en América Latina.

Hace 8 años se fusionó con el bufete colombiano Prietocarrizosa y con el prestigioso estudio español Uría Menéndez, y ahí se convirtió en PPU. Además de Colombia, España y Chile, también tiene oficinas en Perú y México. La idea era potenciar el negocio en la región de la Alianza del Pacífico, la de mayor crecimiento en América Latina. El corazón del problema. De acuerdo a un socio que sabe del malestar de algunos de sus pares, pero que no tiene intenciones de sumarse a sus planes de posible salida, el principal problema es que la fusión ha hecho que el trabajo sea más burocrático y no están del todo cómodos con las formas y procesos que impusieron los socios españoles. "Hay nuevos procesos y protocolos", explica.

Dos socios líderes del estudio le quitan dramatismo al conflicto y afirman que en los grandes bufetes siempre hay socios que no están contentos, pero que “los líos internos que estamos viviendo ahora no son muy diferentes de lo que pasa en estudios rivales del mismo tamaño. Siempre hay momentos complicados”. Y agregan que efectivamente hay discusiones internas, pero “por el momento no hay socios que nos hayan dicho que su molestia los estaría llevando a contemplar su salida”.

Hacen hincapié en que el negocio ha crecido los últimos dos años y que el proyecto regional ha funcionado, creciendo 15% en 2021 y un poco menos en 2022. Eso sí, reconocen que la pandemia y el actual escenario económico en la región han golpeado un poco el negocio, sobre todo el de M&A (fusiones y adquisiciones), donde PPU es fuerte en Chile (han participado en la mayoría de las grandes operaciones de Tyndall, la boutique financiera de los ex JP Morgan que se ha transformado en la favorita del Grupo Angelini/Copec).

La salida de Marcelo Armas hace unos meses, uno de los referentes del mercado en Chile, fue la que envalentonó a algunos de los socios a comenzar a evaluar una salida. Algunos de los líderes del grupo de los incómodos ya estarían buscando oficinas y tomarían una decisión antes de septiembre.

3

GRÁFICO DE LA SEMANA

A pesar del estallido, la pandemia y la crisis, Chile la lleva a la hora de ofertas de créditos hipotecarios. Un nuevo informe regional muestra que lideramos la región y que los créditos para la compra de casas o departamentos representan el 25% del PIB chileno. Nos siguen Panamá y Costa Rica. A la cola están Argentina, donde casi no existen, y Paraguay.

Cabe recordar que en Chile 7,5 pesos de cada 10 de crédito está destinado a préstamos hipotecarios. El mercado de a poco se recupera. Esta semana supimos que en junio la tasa de créditos hipotecarios cayó a su menor nivel en 17 meses.

El mercado de a poco se recupera. Esta semana supimos que en junio la tasa de créditos hipotecarios cayó a su menor nivel en 17 meses. A cuánto la tasa. El Banco Central informó que la tasa de interés anual promedio reajustable en UF para los créditos hipotecarios se ubicó en 4,20%, lo que se traduce en su nivel más bajo desde enero de 2022.

4

SEMANA EN REDES: MILEI “ARMA QUILOMBO” EN CHILE

El “Donald Trump argentino” pasó por Chile, gritó, insultó, armó polémica, pero nadie sabe cuánto cobró. Hablamos de Javier Milei, el candidato presidencial de la extrema derecha argentina que tiene altas chances de pasar a segunda vuelta.

En visita relámpago a Chile, invitado por la Fundación para el Progreso (que financia el empresario Nicolás Ibáñez), se reunió con el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast , quien tuiteó una foto junto a él que rápidamente se viralizó. El viernes tuvo su “show en vivo” con otro extremista liberal, Axel Kaiser, en el Teatro Municipal de Las Condes. Fue a tablero vuelto.

, quien tuiteó una foto junto a él que rápidamente se viralizó. El viernes tuvo su “show en vivo” con otro extremista liberal, Axel Kaiser, en el Teatro Municipal de Las Condes. Fue a tablero vuelto. Insultó a “los izquierdistas” del gobierno de Gabriel Boric y tampoco se salvaron Lagos ni Bachelet. Tuvo palabras contra el sociólogo Alberto Mayol, al que acuso en vivo de ser “cabrón” y “cobarde”.

La respuesta de Mayol en Twitter: “Habrá que decir que Milei tuvo tres oportunidades para debatir conmigo y no quiso. Adujo que tenía que pagarle US$150.000 para debatir. Asumo que el precio depende del riesgo.”

Decir que es polémico es poco: asegura que habla con economistas muertos y también con sus perros –su gran debilidad– por telepatía. Se le acusa de cobrar hasta US$ 50.000 por candidatura a los que quieren postularse en las listas de su partido.

Decir que es polémico es poco: asegura que habla con economistas muertos y también con sus perros –su gran debilidad– por telepatía. Se le acusa de cobrar hasta US$ 50.000 por candidatura a los que quieren postularse en las listas de su partido. Quizás la mejor descripción de lo que ha significado para la política argentina la hizo el analista político Francisco Covarrubias, en su cuenta de Twitter.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– Los salarios siguen recuperando el poder adquisitivo que perdieron por la escalada inflacionaria de los últimos dos años. En mayo los sueldos repuntaron por encima de la inflación por tercer mes consecutivo. Hasta febrero de este año, los salarios reales acumularon 17 meses de caídas consecutivas.

El Índice Nominal de Remuneraciones aumentó 10,1% interanual en el quinto mes del año y en términos reales los sueldos aumentaron 1,2%. En su reporte, el INE detalló que la remuneración media por hora ordinaria fue 6.460 pesos chilenos (US$ 8). La brecha de género de la remuneración media por hora ordinaria fue 8,4%, o sea, las mujeres ganan ese porcentaje menos por hora que los hombres.

– Hubo que recurrir al VAR, pero Itaú Brasil le ganó la mano a la arremetida de última hora de LarrainVial y cerró con éxito la Oferta Pública de Adquisición (OPA) para tomar control total de Itaú Chile. La matriz brasileña buscaba aumentar su participación en Itaú Chile a dos tercios con una oferta de $ 8.500 por acción, que en el mercado criticaban como muy baja, ya que era menos que el valor libro del negocio en Chile.

La arremetida de LarrainVial. Varios inversionistas locales le dieron un poder a la corredora que, a menos de 24 horas de que se cumplieran los plazos de la OPA, hizo una oferta $50 superior a la de Itaú Brasil. El plan era frenar la OPA y luego negociar con los brasileños un precio al menos mil pesos mayor a la oferta original. Bloomberg informó en su momento que accionistas locales de Itaú Chile como MBI Inversiones, Falcom y Consorcio habían pedido una oferta más alta de la matriz brasileña.

La arremetida de LarrainVial. Varios inversionistas locales le dieron un poder a la corredora que, a menos de 24 horas de que se cumplieran los plazos de la OPA, hizo una oferta $50 superior a la de Itaú Brasil. El plan era frenar la OPA y luego negociar con los brasileños un precio al menos mil pesos mayor a la oferta original. Bloomberg informó en su momento que accionistas locales de Itaú Chile como MBI Inversiones, Falcom y Consorcio habían pedido una oferta más alta de la matriz brasileña.

– El precio del litio podría haber ya visto su mejor momento. Lo sugiere un informe de Bank of America que dice que la caída de 25% del precio este año no mostrará grandes repuntes, porque ya hay un excedente de oferta.

La buena noticia es que el influyente banco cree que los precios tampoco caerán mucho más en 2023 y que todo indica que se estabilizaron para el año. “Para el cierre de 2023, se espera que el precio de la tonelada de hidróxido de litio sea de US$48.363 y la tonelada de carbonato de litio sea de US$45.980”. Cabe recordar que el precio internacional de la tonelada era US$ 65.000 en marzo de este año.

“Para el cierre de 2023, se espera que el precio de la tonelada de hidróxido de litio sea de US$48.363 y la tonelada de carbonato de litio sea de US$45.980”. Cabe recordar que el precio internacional de la tonelada era US$ 65.000 en marzo de este año. Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Una historia que parece no ser la que se anunció. La semana pasada, hizo ruido en el mercado el anuncio con bombos y platillos de la auditora y consultora Deloitte sobre la llegada de Rodrigo Leiva, exsocio de PwC. El mensaje era que la grúa se lo “había levantado” a la firma rival.

Fuentes que conocen a los personajes clave de la industria afirman que la salida de Leiva no fue lamentada en Price y que, más que una sorpresa, al que fuera el socio que lideraba el área de Riesgo y Regulación Financiera de la firma “le dieron un empujoncito a irse”, por el malestar de varios socios acerca de cómo lideraba ese negocio.

y que, más que una sorpresa, al que fuera el socio que lideraba el área de Riesgo y Regulación Financiera de la firma “le dieron un empujoncito a irse”, por el malestar de varios socios acerca de cómo lideraba ese negocio. Para leer la historia completa, Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Fútbol v El BCI redobla su apuesta al fútbol y ahora se convierte en el auspiciador del Inter de Miami de Lionel Messi. Lo hará a través de su filial de Estados Unidos, City National Bank (CNB) de Florida. El anuncio lo hizo este jueves a través de su cuenta de Instagram: “El banco oficial del Inter de Miami FC”. Cabe recordar que en marzo de este año el banco controlado por la familia Yarur se convirtió en el nuevo auspiciador de La Roja.

La llegada de Messi a la MLS de Estados Unidos será oficializada a través de un evento especial el próximo sábado. El argentino ganará entre 50 y 60 millones de dólares anuales más un porcentaje de los millonarios contratos que Apple TV y Adidas firmaron con la MLS.

El argentino ganará entre 50 y 60 millones de dólares anuales más un porcentaje de los millonarios contratos que Apple TV y Adidas firmaron con la MLS. Quiénes son los dueños del Inter Miami. La cara bonita es David Beckham, pero el músculo financiero lo ponen la familia Mas Canosa, líderes de la comunidad cubano-americana en Miami y una de las más poderosas y ricas de Florida.

6

AGENDA DE LA SEMANA: BASTANTE LIVIANA

– Entramos en la segunda semana de las vacaciones de invierno y hay poco en la agenda. El mercado tiene un solo foco y ese es la Reunión de Política Monetaria (RPM) de la última semana de julio, cuando el Banco Central comenzará un ciclo de recortes de tasas. El único debate es si será de 50 puntos bases o más.

Esta semana hay poca data para masticar. Este lunes el Banco Central publicará los resultados de la Encuesta de Operadores Financieros post RPM de junio y el martes la de los Economistas. Con esas dos encuestas sabremos lo que piensa el mercado acerca de lo que se viene en materia de tasas, inflación y crecimiento.

– El litio y la electromovilidad. Ese será el foco del evento que organiza este miércoles BYD Chile, la fabricante de autos eléctricos china que compite con Tesla y que es la principal proveedora de buses eléctricos para la red de transporte local.

La semana pasada anunciaron una inversión de casi US$ 300 millones para una planta que producirá cátodos de litio para sus baterías eléctricas. Este miércoles harán un lanzamiento de su nueva gama de autos eléctricos que estarán disponibles en el mercado chileno.

– “Oportunidades y desafíos de la descentralización fiscal en Chile”. Es el nombre de un seminario que organiza este jueves Clapes UC, el centro de estudios de políticas económicas de la Universidad Católica, y en el que participará el ministro de Hacienda, Mario Marcel

El foco del seminario es analizar el proyecto de descentralización fiscal denominado “Regiones más fuertes” , que propuso el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y que busca avanzar en financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal.

, que propuso el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y que busca avanzar en financiamiento, descentralización y responsabilidad fiscal. Habrá una discusión sobre el alcance del proyecto, sus principales atributos, la evidencia internacional y los riesgos que pudiesen existir en materia de responsabilidad fiscal, entre otras materias. También participan el exministro de Hacienda de Piñera, Felipe Larraín, y Jorge Rodríguez, actual presidente del Consejo Fiscal Autónomo (Chile).

7

DIÁLOGOS DE EL MOSTRADOR: LA INSTITUCIONALIDAD

Alberto Mayol y Jorge “Pirincho” Navarrete: “Ya no creemos en las instituciones y la democracia no ha cumplido sus promesas”

El sociólogo y el analista político/abogado, fueron los invitados al segundo capítulo del ciclo Diálogos de El Mostrador 2023, en el que se reflexionó sobre si Chile tiene, o no, la institucionalidad para poder manejar las tensiones entre capital y democracia y, así, poder avanzar hacia una democracia moderna.

Ambos coinciden en que la respuesta es: no. Navarrete señala que estamos viviendo tiempos de gran incertidumbre, en que la democracia “no está cumpliendo con su promesa” de representar los intereses de todos.

Mayol, en tanto, afirma que hay una élite que no entiende el valor cultural que los chilenos les damos a las institucione s, junto con lamentar que la principal institución sea el consumo y que el mall se haya convertido en la plaza pública del pueblo.

s, junto con lamentar que la principal institución sea el consumo y que el mall se haya convertido en la plaza pública del pueblo. Y sentencia que la discusión actual está atrasada. “La crisis explotó mucho antes que el estallido”, dice.

“La crisis explotó mucho antes que el estallido”, dice. Mayol, por su parte, lamenta que la principal institución hoy sea el consumo y que el mall se haya convertido en la plaza pública del pueblo.

El foco del ciclo de Diálogos de este año lo ponemos en las tensiones entre crecimiento económico y democracia, en el contexto de un capitalismo que está buscando reinventarse para seguir siendo el mejor modelo de desarrollo.

Para ver el programa completo, haz clic en este enlace o en la imagen .

