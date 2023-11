Concentración económica y libre competencia: un debate que el establishment parece no querer dar

Presentado por:

¡Buenas y feliz domingo! (o lunes para alguno de ustedes que no reciben la versión completa). Estamos a casi un mes de que tengamos que votar por segunda vez la nueva propuesta constitucional y todo indica que vamos hacia un segundo fracaso.

Una de las cosas que más me intriga es la peculiaridad de la discusión:hasta ahora no hay UN empresario, economista o político relevante de derecha o centroderecha que haya dicho estar “En contra”. Sí hay varios economistas y políticos vinculados a la ex Concertación que han salido a transparentar su “A favor”. Me sorprende cómo toda la derecha se alineó y cómo las élites, a pesar de todos los discursos de cambio, siguen divididas como si aún estuviéramos viviendo la Guerra Fría. Qué sé yo, quizás es mi problema.

En esta edición de El Semanal: las pistas que busca el mercado en la publicación de la minuta de la última reunión del Banco Central que se hace el martes. Dada la sorpresa a la baja del IPC de octubre, los economistas quieren una explicación de por qué recortaron en solo 50 puntos base la Tasa de Política Monetaria ante la evidencia de que el mayor problema es el crecimiento y no la inflación. Además, un debate sobre el libre mercado y el fallo del TDLC del que pocos están hablando, y las cifras de Copec, Quiñenco y Vapores que sugieren que se vienen tiempos complicados.

También en esta edición de El Semanal:el nuevo CEO de Codelco sale a la cancha; la división en la CMF ante la apelación del ex CEO de Cencosud en la millonaria multa por uso de información privilegiada; y los grandes cambios que se vienen al interior de Grupo Consorcio; y las dos tonteras de la semana.

Antes de seguir, piensa en sumarte a nuestra comunidad

1

CONCENTRACIÓN Y LIBRE COMPETENCIA: UN DEBATE EN EL QUE ESTAMOS AL DEBE

Hace casi dos meses, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) abrió una caja de Pandora al acoger a tramitación una presentación de Conadecus, que solicita a dicha entidad proponer al Gobierno la presentación de un proyecto de “Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada”.

La decisión abrió la puerta, por primera vez, para dividir a los grandes grupos económicos y es una flecha al corazón del modelo. Pero poco se ha discutido y sobre todo en lugares donde uno pensaría que se subirían al carro de la libre competencia.

Pero poco se ha discutido y sobre todo en lugares donde uno pensaría que se subirían al carro de la libre competencia. Al contrario, el establishment económico y operadores de algunos de los grandes empresarios que serían afectados han salido de manera disfrazada a criticar al TDLC y su fallo. Alejandro Ferreiro uno de ellos, que no solo criticó a Conadecus sino que además se olvidó de contar que es director de una de las empresas del grupo Luksic.

Alejandro Ferreiro uno de ellos, que no solo criticó a Conadecus sino que además se olvidó de contar que es director de una de las empresas del grupo Luksic. Más curioso es que la falta de un debate serio se da en momentos en que Conadecus se prepara para publicar su requerimiento y, a partir de ello, empieza a correr el plazo de 30 días para que se hagan parte los interesados.

Conadecus pide imponer restricciones a estructuras societarias piramidales de grupos empresariales, y restringir la participación cruzada de grupos empresariales entre mercados financieros. También la consideración de la participación de conglomerados al momento de asignar concesiones o derechos por parte del Estado; y el establecimiento de un registro de grupos empresariales que superen un determinado tamaño.

Hace tres semanas un informe reveló que la concentración de la economía sigue aumentando. Las cifras son impresionantes: las grandes empresas (que solo representan un 0,1% del total de la economía) ahora concentran casi un 70% de las ventas a nivel nacional.

Las cifras son impresionantes: las grandes empresas (que solo representan un 0,1% del total de la economía) ahora concentran casi un 70% de las ventas a nivel nacional.

2

SEÑALES PREOCUPANTES DE ALGUNAS DE LAS GRANDES EMPRESAS

Una serie de resultados e informes publicados en la semana reflejan que el estancamiento de la economía ya lo están sintiendo las grandes empresas y apuntan a que se vienen tiempos complejos con implicancias para el empleo y la recaudación fiscal. Son todas empresas emblemáticas y líderes en sus respectivas industrias.

Los analistas dicen que, de confirmarse la tendencia, habrá que preocuparse. “El impacto lo sienten luego los proveedores y pymes aguas abajo, que dependen del negocio con las grandes”, explica el gerente de estudios de una corredora local.

Vamos por parte. Empresas Copec reveló que en el tercer trimestre perdió US$ 31 millones de dólares, lo que se compara negativamente con la ganancia de US$ 474 millones reportada en el mismo periodo el año pasado.

Desde el holding del grupo Angelini explican que el problema viene principalmente de Arauco , como consecuencia de un incremento en costos financieros, diferencias de tipo de cambio desfavorables y mayores otros gastos, debido a castigos de activos fijos, por la suspensión indefinida de la planta de Licancel. Pero admite que el mal resultado operacional también fue menor “debido a más bajos precios y mayores costos de celulosa, sumado a una caída en volúmenes de paneles y madera aserrada, compensado por un aumento en ventas físicas de celulosa”.

, como consecuencia de un incremento en costos financieros, diferencias de tipo de cambio desfavorables y mayores otros gastos, debido a castigos de activos fijos, por la suspensión indefinida de la planta de Licancel. Pero admite que el mal resultado operacional también fue menor “debido a más bajos precios y mayores costos de celulosa, sumado a una caída en volúmenes de paneles y madera aserrada, compensado por un aumento en ventas físicas de celulosa”. El negocio de Copec Combustibles también sufre y las utilidades cayeron a la mitad. Las razones son “menores volúmenes, efecto revalorización de inventario y margen industrial, sumado a mayores costos de distribución y gastos de administración”.

Agrosuper –un barómetro del consumo y del sector alimentos– informó que en el tercer trimestre perdió US$ 22 millones y que en los primeros nueve meses del año la empresa tuvo pérdidas por US$ 78 millones, en comparación con ganancias por US$ 183 millones en el mismo periodo de 2022. Y más preocupante aún, los ingresos cayeron 0,5%. La compañía advirtió de un complejo panorama del mercado internacional y el impacto financiero, relacionados a la gripe aviar.

¿Se acabó la fiesta en Vapores? Hapag-Lloyd, el principal activo de Vapores, informó que los resultados en los primeros nueve meses del año fueron “significativamente inferiores al nivel del año anterior debido al fuerte cambio en las condiciones del mercado”.

Cabe recordar que, a través de Vapores, el grupo Luksic es el mayor accionista en la naviera alemana, controlando más de un tercio. En los últimos dos años, Vapores ha generado ganancias y dividendos históricos, convirtiéndose en la joya de la corona de Quiñenco, el holding de la familia. El anuncio de Hapag se sintió en la bolsa, donde el jueves las acciones estuvieron entre las que más cayeron de las empresas del IPSA



3

CAPITALISMO VS. DEMOCRACIA Y EL ROL DE LA EMPRESA

Rosario Navarro: “La empresa puede ser puente en una sociedad revuelta y llena de incertidumbres”.

La empresaria fue la invitada al cuarto capítulo del ciclo Diálogos de El Mostrador. Navarro es la primera mujer presidenta de la Sofofa, el gremio empresarial más influyente de Chile, que está celebrando sus 140 años de existencia.

Hablamos sobre el rol de la empresa y las tensiones entre capitalismo, desarrollo y democracia. Navarro está convencida de que las empresas “tienen la capacidad de cambiar el mundo” y aportar valor social.

Rol de la mujer.Sobre los desafíos de inclusión, la presidenta de la Sofofa afirma que el gremio “desde su inicio tuvo interés en el rol de la mujer en el trabajo”.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace y en la imagen.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: EL DATO DEL QUE NADIE QUIERE HABLAR

La tasa de los bonos del Tesoro estadounidense subió el jueves por ventas de los inversores, tras una de las subastas de deuda a 30 años más débil de los últimos años. A eso se sumaron las declaraciones del jefe de la Reserva Federal, las que sugieren que el banco central de Estados Unidos podría no haber terminado de subir las tasas todavía.

Lo de la subasta de deuda fue un evento poco común en licitaciones de bonos del Tesoro de Estados Unidos: fue terrible.

El economista José Luis Daza lo explicó muy bien en sus redes sociales: “El gobierno se financia emitiendo bonos que se licitan a través de consorcio de bancos, quienes los venden en mercado. Ayer bancos solamente pudieron vender 75.2% de bonos emitidos”.

“Esto es señal de cambio brusco en demanda de bonos del tesoro. No está claro por qué ocurrió. Unido a la volatilidad histórica de precios de bonos del tesoro americano es otra indicación de enorme stress causada por gran emisión para financiar déficit fiscal”.

¿Por qué me debe importar? Que las tasas suban afecta a Chile, ya que esto impulsa el dólar, debilita al peso y genera presiones inflacionarias.



5

LA SEMANA EN REDES: LA IA METE MIEDO

Esta publicación del periodista @andresazocar es una de las que generó más conversa entre mis redes. El posteo del exgerente de Medios Digitales de Canal 13 y, antes, de Copesa, revela los resultados de un nuevo informe que muestra que la Inteligencia Artificial (IA) YA está reemplazando empleos administrativos.

El ingenioso análisis de @xianghui90 estudió el impacto en una de las plataformas de trabajo freelance más grandes, luego de la aparición de ChatGPT. Las respuestas: los freelancers recibieron menos ofertas de trabajo y ganaron mucha menos plata.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Terremoto en Consorcio Financiero. El histórico gerente general del holding que controla Patricio Parodi dejará el cargo en enero, después de 24 años. El conglomerado financiero controlado por las grupos Hurtado-Vicuña, Fernández y Garcés Silva es un actor de peso en el mercado local y uno de los más activos a través de su corredora de bolsa y su aseguradora. El Diario Financiero asegura que Parodi, que es socio minoritario del holding, será reemplazado por Ignacio Ossa, gerente general del banco Consorcio.

“Los chicos listos de Consorcio”. Es el título de un extenso reportaje que hicimos junto a Héctor Cárcamo hace 10 años. Ahí contamos cómo Parodi y su polémico socio, Juan Bilbao, convirtieron a Consorcio en uno de los grupos financieros más poderosos del mercado.



– El gerente general de Codelco comienza a salir del cascarón. Este fin de semana, Rubén Alvarado –que asumió como presidente ejecutivo de la minera en reemplazo de André Sougarret en agosto de este año– apareció en extensas entrevistas en La Tercera y el DF.

El titular más importante: aseguró que el compromiso de aporte al fisco de Codelco para este año de US$ 1.400 millones se va a cumplir, algo que en el mercado minero ponían en duda. Eso sí, adelantó que el próximo año la deuda seguirá aumentando. Actualmente es de US$ 18.000 millones. Además, confirmó que seguirán abriéndose a proyectos con privados, como el que anunciaron con Río Tinto.

algo que en el mercado minero ponían en duda. Eso sí, adelantó que el próximo año la deuda seguirá aumentando. Actualmente es de US$ 18.000 millones. Además, confirmó que seguirán abriéndose a proyectos con privados, como el que anunciaron con Río Tinto. No fue muy claro a la hora de responder la pregunta acerca de si en Codelco hay sobredotación, confirmó inversiones por US$ 16.000 millones a 2030 e insistió en que entrar en el negocio del litio no distrae el foco de la empresa.

– El grupo de 40 reconocidos economistas de centroizquierda que votará “En contra” de la nueva propuesta de Constitución. Economistas como Andrea Repetto, Nicolás Eyzaguirre, Carlos Ominami y el expresidente del Banco Central Roberto Zahler, expresaron su rechazo al texto aprobado solo con votos de la derecha, advirtiendo que sus modificaciones podrían afectar negativamente la economía, limitar la efectividad de políticas sociales y debilitar la capacidad regulatoria del Estado.



– Detalles del Informe de Estabilidad Financiera que quedaron en el tintero. Un economista con vínculos con la banca dice que a muchos les llamó la atención el hecho de que no se haya realizado ningún énfasis sobre el nivel de endeudamiento de las pymes.

“El IEF muestra que la deuda de las empresas de menor tamaño, normalizada por ventas, aumentó casi un 100%”.Y la pregunta es: “¿En el actual contexto económico, que podría implicar?”.

– División al interior de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esta semana el regulador de la bolsa rechazó la apelación de Matías Videla, ex CEO de Cencosud, y confirmó la millonaria multa por uso de información privilegiada en la compra de un paquete de acciones de la empresa el año pasado. Pero fue con voto dividido: 3-2.

El detalle de los votos. La decisión tuvo el visto bueno de la presidenta de la CMF, Solange Berstein Jáuregui; la vicepresidenta del Consejo, Bernardita Piedrabuena Keymer; y el comisionado Beltrán de Ramón, el exgerente general del Banco Central y recientemente incorporado. Los dos votos disidentes fueron de los comisionados Augusto Iglesias y Catherine Tornel. Ambos estimaron que la decisión de compra de aquellas acciones, por parte de Videla, “no podría encontrar como fundamento, la información privilegiada que motiva esta instancia administrativa”.

La decisión tuvo el visto bueno de la presidenta de la CMF, Solange Berstein Jáuregui; la vicepresidenta del Consejo, Bernardita Piedrabuena Keymer; y el comisionado Beltrán de Ramón, el exgerente general del Banco Central y recientemente incorporado. Los dos votos disidentes fueron de los comisionados Augusto Iglesias y Catherine Tornel. Ambos estimaron que la decisión de compra de aquellas acciones, por parte de Videla, “no podría encontrar como fundamento, la información privilegiada que motiva esta instancia administrativa”. Ahora a Videla le queda la opción de acceder al reclamo de ilegalidad, el cual deberá ser presentado a la Corte de Apelaciones de Santiago.La multa es de alrededor de US$ 600.000.

7

AGENDA DE LA SEMANA: LA QUE ESTÁ PENSANDO EL BCCH

– El foco del mercado estará puesto en la publicación de la minuta de la última reunión del Banco Central que se hace el martes. Dada la sorpresa a la baja del IPC de octubre, los economistas quieren una explicación de por qué recortaron en solo 50 puntos base. También buscan más pistas sobre si volveremos a recortes de 75 pb en la próxima reunión.

Otros puntos de interés para Sanhattan: la encuesta de operadores financieros y los resultados de SQM y Cencosud, dos de las empresas emblemáticas del mercado local.

– El resto de la agenda: el domingo, lunes y martes, la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, participa en la reunión bimestral del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) a realizarse en Basilea, Suiza. El foco del encuentro será la conferencia sobre riesgo global, incertidumbre y volatilidad. Para los que no lo conocen, el BIS es como el banco central de los bancos centrales.

Esta semana también estará en la agenda el impacto del cambio climático en la economía y política monetaria. Será el foco de un encuentro que organiza el Banco de Inglaterra en Londres y en el que participará la consejera del Banco Central Stephany Griffith-Jones.

Será el foco de un encuentro que organiza el Banco de Inglaterra en Londres y en el que participará la consejera del Banco Central Stephany Griffith-Jones. Otros datos a tener en mente: la inflación de octubre de Estados Unidos y la producción industrial china.

– Finalmente, el miércoles y el jueves, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) organiza en Santiago el Simposio Panorama Laboral para América Latina y el Caribe. El mercado laboral de la región enfrenta un escenario complejo y “cargado de incertidumbre”, a causa de una conjunción de múltiples crisis que impactan los mercados de trabajo y hacen necesaria la aplicación de políticas para crear empleo formal.

La OIT dice que el problema laboral más urgente para la región es el de la calidad del empleo, junto con los insuficientes ingresos laborales y totales generados por los trabajadores y sus familias.

y totales generados por los trabajadores y sus familias. El evento contará con una sesión inaugural, en la que participará la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Claudia Coenjaerts; el ex Presidente Ricardo Lagos Escobar, además de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.

8

LAS TONTERAS DE LA SEMANA

– Generalmente, cierro la edición de los domingos/lunes con la Recomendación de la Semana, pero para esta edición no podía dejar pasar estos dos incidentes, que no son más que un reflejo de la tontera y fragmentación política que estamos viviendo.

Y había mucho de donde elegir. Mal que mal, estamos viviendo en la Era de la Tontera. Quizás es una de las razones por las que la economía está estancada hace ya 10 años, y por las cuales probablemente vamos derecho a otro fracaso constitucional.

El premio a la Tontera de la Semana se lo lleva el posteo en X (antes Twitter) de la economista de Libertad y Desarrollo Cecilia Cifuentes. Activa en la campaña “A Favor”, primero ninguneó, a través de una fake news, a los 40 economistas que salieron a apoyar la opción “En contra” y que votaron “Apruebo” en el plebiscito constitucional de septiembre pasado.

se lo lleva el posteo en X (antes Twitter) de la economista de Libertad y Desarrollo Cecilia Cifuentes. Activa en la campaña “A Favor”, primero ninguneó, a través de una fake news, a los 40 economistas que salieron a apoyar la opción “En contra” y que votaron “Apruebo” en el plebiscito constitucional de septiembre pasado. Su otro posteo que califica como tontera es su explicación sobre la desigualdad y su ninguneo al economista Jeffrey Sachs.

El segundo puesto de la Tontera de la Semana se lo lleva el diputado UDI Jorge Alessandri. El jueves lideró una delegación de Chile Vamos a La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, donde solicitan suspender la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), ante la crisis financiera y administrativa que atraviesan los servicios en Atacama y Colchagua.

Tratando de ser gracioso, Alessandri dijo además que “SLEP en inglés significa dormir y eso es lo que está pasando hoy día en los colegios de nuestro país“. Bueno, para los que no saben inglés, dormir en inglés se escribe sleep , no SLEP.

Bueno, para los que no saben inglés, dormir en inglés se escribe , no SLEP. La ironía es que Jorge Alessandri fue al Nido de Águilas,el colegio de la comunidad estadounidense en Chile y que en parte depende de la embajada de EE.UU. Como diría Condorito, ¡Plop!

