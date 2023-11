Falabella a basura, Codelco a segunda, ¿reflejo del fin del milagro chileno?

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! Es sin parar esto. Los audios de las coimas, Falabella, elecciones en Argentina y la economía que vuelve a crecer, aunque todos los indicadores apuntan a que es una economía estancada.

Y a eso hay que sumar que estamos a menos de un mes del voto constitucional.¡Para verlos sentados comiendo cabritas! Mejor que cualquier serie de Netflix.

Pero vamos por parte. El Fondo Monetario Internacional (FMI) salió a respaldar la gestión del Ministerio de Hacienda y, en su informe anual sobre la economía chilena, destacó los logros económicos del país, pero advirtió sobre la polarización y fragmentación política que retrasa reformas urgentes en impuestos y pensiones. No es el primero que lo advierte.

Sobre pensiones: “El sistema de capitalización individual de Chile ha generado bajas tasas de reemplazo debido a una combinación de bajas tasas de densidad y contribución, aumento de la esperanza de vida y menores rendimientos. La situación se agravó con los retiros en 2020–2021”.

El terremoto que gatilló la victoria del libertario Javier Milei en Argentina se sintió en Chile. Empresas como CCU, Cencosud, CMPC y Andina, entre otras, vieron sus acciones subir en bolsa. Es una reacción prematura que asume que Milei podrá controlar la inflación y estabilizar la economía. Está por verse. Falta mucho.

También en esta edición de El Semanal Exprés: la caída de dos grandes, Codelco y Falabella. Esta última pasó de ser uno de los gigantes de América Latina a tener su deuda en categoría “basura”. Algunos afirman que es un reflejo de lo que está pasando con Chile. Además, lo que Goldman Sachs les dice a sus clientes sobre el nuevo texto constitucional y acerca de la política monetaria del Banco Central; y Eduardo Engel habla sobre las lecciones a aprender del caso de los audios de las coimas.

1

MALAS NOTAS PARA FALABELLA

Esta semana las agencias de riesgo crediticio más influyentes de Wall Street y el mercado en general recortaron la nota crediticia de Codelco y Falabella, dos emblemas del boom económico de Chile de los últimos 30 años.

Las decisiones de Fitch y S&P Global no deberían extrañar. Son producto de los 11 años de estancamiento económico y, en cierta forma, símbolo y reflejo de que el milagro chileno, el tigre de América Latina, se está acabando.

Son producto de los 11 años de estancamiento económico y, en cierta forma, símbolo y reflejo de que el milagro chileno, el tigre de América Latina, se está acabando. En ambos casos las clasificadoras de riesgo apuntan a su alto nivel de endeudamiento en relación a sus ingresos. Fitch y luego S&P recortaron la deuda de Falabella a nivel “basura”. El retailerlleva casi un año perdiendo plata. El martes anunció la venta de activos en Perú por US$ 400 millones. El objetivo es levantar US$ 1.000 millones este año en otras operaciones y, así, reducir el apalancamiento (niveles de deuda). Pero en el mercado insisten en que solo un aumento de capital solucionará el problema.

Los bonos de Falabella han tenido una semana dura y se transaban con casi un 30% de descuento a una tasa de 8,14%. Bloomberg destaca que ambas agencias citaron un deterioro en las métricas de apalancamiento de Falabella y los riesgos involucrados en el plan de la compañía para reducir su carga de deuda. Hasta el 31 de octubre, las AFP tenían US$ 612 millones en bonos de Falabella (un alza de 21% frente a un año atrás) y el 13,07% de las acciones.

Coletazos en el mercado de renta fija. Es importante mencionar que tanto las AFP como los fondos de inversión institucionales tienen políticas de inversión que limitan cuánto pueden invertir en empresas de categoría “basura”. En el mercado advierten que, si algunas AFP o fondos institucionales se ven obligados a vender, el impacto en el mercado local de deuda será fuerte. Y lo mismo para la liquidez de las acciones en la bolsa. Y ni hablar de los costos de financiamiento para el retailer.

2

CODELCO A LA B

Los problemas de Codelco. Fitch Ratings anunció este miércoles que rebajó la calificación de los bonos y deuda a largo plazo a BBB+ desde A-. Es el primer recorte en 5 años y la primera vez en mucho tiempo que Codelco baja de la categoría A. Eso sí, la nueva calificación sigue estando tres niveles dentro del grado de inversión de la agencia.

Según explicó Fitch, la decisión se adoptó debido al “deterioro del perfil crediticio de Codelco por encima de las expectativas anteriores, evidenciado por un mayor apalancamiento promedio de 4,5x-4,8x y un menor ratio Ebitda-gastos por intereses de 4,5x-5,5x, en los próximos tres años”.

Hace un mes, Codelco ya había sufrido lo mismo, pero esa vez por la clasificadora de riesgo Moody’s.En ese entonces, los analistas no veían nuevos recortes en el futuro cercano. El actual perfil crediticio de la minera estatal es el peor en 20 años, según varios parámetros.

Fitch explica que el recorte de nota se debe a la disminución de la producción relacionada con fallas operacionales y al retraso en la finalización de sus principales proyectos de inversión.

“La compañía requiere desembolsar US$ 4 mil millones anuales al menos hasta el final de la década para recuperar los niveles de producción históricos, cifra cercana al EBITDA anual previsto para los tres años siguientes. Esto en un período de generación de flujo de caja operacional (FCO) mermado por la caída relevante en producción y por un aumento de costos financieros significativo”.

Las consecuencias prácticas son que, en el caso de Codelco, que tiene que seguir endeudándose para poder financiar, el costo de endeudarse sube y, dado que el que actúa como garantía es el Estado de Chile, resultará caro para todos. “Un círculo vicioso. La economía crece menos, Codelco necesita más plata y Chile está recaudando menos. Perdemos por todos lados. Es menos plata para colegios, para salud, para la PGU, etc., etc. Hace más urgente aún una reforma tributaria”, dice un economista con vínculos con la ex Concertación.

3

LA MESA: AUDIOS, COIMAS Y LA INSTITUCIONALIDAD FINANCIERA

Eduardo Engel y los audios: “Es probable que haya una red de corrupción en el SII”.

El economista, considerado un referente en temas de probidad, fue el invitado a La Mesa de esta semana. Dice que el escándalo es una oportunidad para sacar lecciones y hacer cambios. Añade que en 8 años hemos hecho grandes avances, pero afirma que este tipo de casos afecta la confianza pública.

Dice que el escándalo es una oportunidad para sacar lecciones y hacer cambios. Añade que en 8 años hemos hecho grandes avances, pero afirma que este tipo de casos afecta la confianza pública. Durante el Gobierno de Bachelet II, y como consecuencia de los escándalos de las platas políticas, lideró la Comisión Engel, instancia que hizo una serie de propuestas para combatir la corrupción, conflictos de intereses y tráfico de influencias.

instancia que hizo una serie de propuestas para combatir la corrupción, conflictos de intereses y tráfico de influencias. Respecto de los escándalos de corrupción de las fundaciones y los gobiernos regionales, señala: “Pudimos hacer importantes avances en temas de financiamiento a la política y probidad, pero donde menos avanzamos es en el financiamiento de las municipalidades. Fue una oportunidad perdida”.

Engel sostiene que este tipo de casos afecta la confianza pública y hace que la gente quiera ver a alguien preso. Pero agrega que el escándalo es una oportunidad para sacar lecciones y hacer cambios a la institucionalidad de la CMF y el SII.

“Hay que aprovechar el escándalo para hacer mejoras”, dice, y añade que “en los países nórdicos también hay corrupción, pero, cuando suceden, se aprenden lecciones”.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen.

4

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– Goldman Sachs dice que Chile está frente a otro texto constitucional que “pocos parecen amar”. Y hace hincapié en que el interés de los votantes, ante un proceso constitucional que ha durado más de tres años, se ha debilitado significativamente y las encuestas sugieren que existe una alta probabilidad de que la segunda propuesta también sea rechazada.

Política Monetaria. El influyente banco de inversión de Wall Street señala que el Banco Central de Chile seguirá con su postura moderada a la hora de recortar tasas. En un informe para sus clientes, agrega que para la reunión de diciembre prevé que nuevamente el Consejo sea conservador y haga un recorte de tasas de 50 puntos base. El consenso del mercado es que volvería a su política más agresiva y recortaría entre 75 y 100 pb.

– Lo que se habla en las mesas de dinero: la crisis inmobiliaria ya ha causado la quiebra de más de 530 constructoras. El jueves de la semana pasada tuvo lugar el consejo de la Cámara Chilena de la Construcción: dicen que “fue un velorio” y que la industria enfrenta “una tormenta perfecta”.

Ahora el mercado mira nuevamente con atención lo que pasa con Socovesa y Paz. Socovesa tendría problemas de ratios de deuda y los que conocen bien sus cifras señalan que Paz “en el tercer trimestre zafó con la venta de un edificio a un institucional (LV sería el comprador), si no los resultados habrían sido ‘malos malos’”.

Socovesa tendría problemas de ratios de deuda y los que conocen bien sus cifras señalan que Paz “en el tercer trimestre zafó con la venta de un edificio a un institucional (LV sería el comprador), si no los resultados habrían sido ‘malos malos’”. No hay que olvidar que los resultados del primer semestre mostraron un desplome del 50% en las ventas, una caída en los índices de liquidez y en los flujos que generan el capital de trabajo.En ese momento, desde Paz Corp explicaron que están enfrentando un descalce temporal entre los plazos de la deuda y los plazos de ejecución de los proyectos, que han aplazado por el tsunami que ha enfrentado la industria estos últimos años. Y que en las conversaciones con los bancos aseguran que a diciembre la situación estará revertida.

– La corrupción habría llegado al directorio de Enap. Se trata de Paul Schiodtz, exmiembro del directorio de la petrolera/energética estatal y exejecutivo de la canadiense Methanex. El medio Interferencia publicó que existen informes reservados de la Contraloría y el Ministerio Público que apuntan a que, mientras era miembro del directorio de Enap, Schiodtz habría recibido pagos de Methanex para favorecer contratos.

El mismo medio revela que el Cuarto Tribunal de Garantía de Santiago alzó el secreto bancariode Schiodtz Obilinovich, en el marco de una investigación por delitos de corrupción a cargo de la Unidad de Crimen Organizado de la Fiscalía Oriente.

– Los audios de la coimas salpican de lejos a Consorcio. El socio de LarrainVial en la Administradora General de Fondos (AGF) es uno de los mayores aportantes al Fondo Facturas de LarrainVial, donde llegaron muchas de las facturas ideológicamente falsas que gestionaban los hermanos Sauer a través de Factop. LarrainVial es el principal aportante, con alrededor del 90% de las cuotas, y Consorcio es el segundo, a través de varios fondos, con casi el 10%. El BICE tiene un poquito también.

5

ARRANCA LA TEMPORADA DE LO MEJOR Y PEOR DEL AÑO

Estamos ya en la temporada de las listas de lo mejor y peor de año. La semana pasada, el influyente columnista del Financial Times, Martin Wolf, eligió entre los mejores libros de 2023 el de Sebastián Edwards, The Chile Project, en el que narra la historia de los Chicago Boys en nuestro país y el ocaso del neoliberalismo.

Wolf dice que Edwards cuenta una historia compleja y llena de controversias de una manera extraordinaria. Quizás lo más controvertido es que se atreve a decir algo que pocos en la derecha se atreven a pronunciar en voz alta: “Una revolución económica de esta magnitud no podía haber sido posible bajo un régimen democrático. Esto hace aún más extraordinaria la adopción de las reformas bajo los gobiernos democráticos de los 1990s”.

