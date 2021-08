Teillier aclara que el PC sigue en conversaciones con FRVS para parlamentarias

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier salió a aclarar la polémica que surgió cuando esta mañana afirmó que la coalición Apruebo Dignidad está evaluando llevar dos listas de candidatos para las elecciones parlamentarias de noviembre próximo.

En entrevista con Radio Nuevo Mundo, Teillier indicó que "hay una lista que se está configurando de parte del Partido Igualdad, y otra que está por verse, porque se está en conversaciones". "La Federación Regionalista Verde Social, ya tiene tomada la decisión de ir a un acuerdo con el Frente Amplio", añadió. Más tarde, en el medio El Siglo, Teillier precisó que "estamos en discusión porque queremos establecer bien, coordinar bien, puntos de acuerdo entre el Frente Amplio, que signifique avanzar bien".

"Hay un partido (de Chile Digno) que ha planteado que no va a apoyar a (Gabriel) Boric (como candidato presidencial de Apruebo Dignidad), eso no es nuevo. Lo sabíamos todos. Lo que no sabíamos es que se iba a levantar la Lista del Pueblo, y que ese partido, que es el Partido Igualdad, podría hacer una lista con ellos, o con algunos de ellos, porque la Lista del Pueblo no es homogénea", afirmó.

A través de su cuenta de Twitter, y tras la publicación de la entrevista, el líder del PC aclaró que "no se si hay un error de mi parte o de transcripción, pero me consta que estamos intercambiando con FRVS de cómo ir en elección parlamentaria no habiendo hasta este minuto decisión de nuestros Partidos".