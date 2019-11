La próxima generación de autos eléctricos verificada por Blockchain

El reciclaje se ha convertido en un imperativo global como una forma de reponer recursos preciosos y reducir el desperdicio. Todos somos conscientes de que podemos reciclar artículos como periódicos, vidrio, botellas de plástico y latas de aluminio, pero ¿qué pasa con artículos más grandes como piezas de automóviles, metales y materias primas?

Toneladas de productos se descartan cada año y nuestros vertederos se están desbordando. Parte de proteger los preciosos recursos de la tierra para las generaciones futuras implica buscar formas innovadoras de reciclar artículos para evitar el desperdicio y la contaminación de la fabricación. Las estadísticas compiladas por la Universidad de Oklahoma Central revelan que el reciclaje puede reducir drásticamente la contaminación, desde el vertido de vertederos hasta los desechos mineros hasta en un 70%.

Un elemento que puede reciclarse de manera efectiva son las baterías de iones de litio, aunque cada año se estima que 1,8 millones de baterías usadas no se reciclan de manera responsable. Aunque la tasa de reciclaje ha aumentado considerablemente del 5% calculado por Friends of the Earth en 2010, todavía queda un largo camino por recorrer.

El impacto ambiental por no reciclar las baterías es enorme, ya que se desperdician metales muy escasos como el cobalto, que terminan en vertederos con materiales tóxicos que se extienden a los suministros de agua. En algunas partes del mundo, es ilegal no reciclar las baterías. Además del impacto ambiental del reciclaje, éste reduce los problemas de derechos humanos asociados con la extracción de algunas materias primas como el cobalto, gran parte de la cual es extraída en la República Democrática del Congo por el trabajo esclavo, incluidos los niños.

Industria automotriz ambientalmente responsable

Una de las compañías que lleva mucho tiempo comprometida con los más altos estándares de seguridad, abastecimiento responsable y prácticas de sustentabilidad es Volvo Cars. La empresa se ha esforzado por actuar de manera responsable con respecto al reciclaje de baterías y otros materiales automotrices. Fue la primera marca importante de automóviles premium en comprometerse con un tren motriz híbrido o totalmente eléctrico para todos sus modelos, con el objetivo de impulsar el sector automotriz y mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades.

Ahora, en otra primicia mundial, acaba de implementar el primer sistema de trazabilidad de blockchain para rastrear el cobalto que usa en las baterías de sus vehículos eléctricos. Comenzaron con desechos de baterías de iones de litio de teléfonos y computadoras portátiles desechados, de los cuales se recuperaron las materias primas y luego se rastrearon a través de la cadena de suministro hasta el fabricante de baterías CATL y luego a Volvo Cars.

Las baterías recicladas son un recurso importante sin explotar y eventualmente representarán más de los materiales de batería utilizados en automóviles, camiones y autobuses, porque las cualidades de litio y cobalto que se extraen son modestas en comparación con la demanda global total esperada. El proceso de principio a fin es complejo e involucra a muchas empresas dispersas geográficamente en la cadena de suministro, desde materias primas hasta baterías de vehículos eléctricos nuevos.

La empresa tiene la misión de crear flotas de vehículos eléctricos. De hecho, Volvo Cars ha asumido un papel de liderazgo en la fabricación de automóviles respetuosa con el medio ambiente con un estatuto para mover toda su cartera de vehículos a la electrificación. Hoy en día, los consumidores pueden comprar automóviles híbridos enchufables Volvo que ofrecen la opción de funcionar con gasolina o con energía eléctrica de batería. Para 2021, Volvo Cars planea ofrecer cinco nuevos vehículos eléctricos a batería. Estos autos funcionarán con baterías de iones de litio, que dependen de los suministros de cobalto.

Reciclando cobalto con Blockchain

La demanda de cobalto requiere el reciclaje de baterías, ya que no hay suficiente cobalto recién extraído para satisfacer la demanda actual. Esto hace que sea esencial usar y reciclar de manera responsable los suministros de cobalto existentes. Los proveedores de baterías para la iniciativa de electrificación de Volvo Cars deben proporcionar la trazabilidad de las materias primas utilizadas en las baterías.

Buscando una solución para ayudar a rastrear de manera efectiva los materiales en las baterías de los autos eléctricos, verificar la reciclabilidad de los materiales y garantizar el cumplimiento normativo, Volvo Cars recurrió a Circulor, una compañía del Reino Unido que se especializa en el uso de la tecnología blockchain para rastrear las materias primas en el suministro cadenas

Circulor ha desarrollado una plataforma que utiliza la tecnología blockchain de Oracle para crear un registro de cadena de custodia inmutable en la cadena de suministro, combinado con algoritmos de inteligencia artificial para respaldar la debida diligencia e identificar anomalías en los datos para ayudar a lograr el cumplimiento y la acción investigativa. Esto se ha probado en el campo y se ha utilizado operacionalmente para el tantalio extraído en Ruanda (el tantalio es un mineral de conflicto utilizado en los condensadores de nuestros teléfonos y computadoras portátiles) y ahora para el cobalto utilizado en las baterías de vehículos eléctricos de Volvo Cars.

Los beneficios para el seguimiento de la cadena de suministro

La plataforma blockchain pre-ensamblada de Oracle permitió a Circulor centrarse en su especialidad, el seguimiento de minerales, sin gastar tiempo y esfuerzo en la construcción de la infraestructura blockchain. Oracle Blockchain ofrece a los usuarios una manera fácil de configurar una cadena de bloques segura desde el primer momento:

Una plataforma en la nube totalmente administrada para un aprovisionamiento rápido y una administración simplificada de redes blockchain.

Incluye componentes: dependencias de infraestructura, componentes de Hyperledger Fabric, REST proxy y consola de operaciones. Incorporación sencilla de socios con verificación de identidad integrada previamente integrada.

Según el CEO de Circulor, Douglas Johnson-Poensgen, los beneficios de usar Oracle Blockchain para rastrear materias primas y partes automotrices son numerosos. "Si bien creamos la lógica empresarial, las interfaces de usuario y los algoritmos para verificar los datos, no tuvimos que preocuparnos por nuestra capacidad de ofrecer una solución de clase empresarial. La solución blockchain de Oracle ofrece rendimiento empresarial, seguridad y escalabilidad listos para usar ".

Con la cadena de suministro rastreable y verificada por blockchain, tanto Volvo Cars como sus clientes pueden estar seguros de la integridad de las piezas del automóvil, el abastecimiento responsable y el cumplimiento de las regulaciones.