Cinco formas de reducir el desperdicio de alimentos, y por qué es importante

Cuando las personas piensan en formas de ayudar al medio ambiente, fomentar la biodiversidad y disminuir los gases de efecto invernadero, por lo general no piensan en el impacto del desperdicio de alimentos. Y, sin embargo, el desperdicio de alimentos es responsable de hasta el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Producir alimentos para una población mundial en crecimiento es un desafío complejo con muchas consecuencias ambientales negativas, por lo que el desperdicio de alimentos crea una presión innecesaria sobre nuestro frágil medio ambiente.

Formé parte de un reciente proyecto de investigación con el programa de Seguridad Alimentaria Global del Reino Unido, que explora formas de reducir el desperdicio de alimentos. Nuestros hallazgos y sugerencias clave abordan el desperdicio en todo el sistema alimentario, que incluye todos los procesos, personas e infraestructura involucrados en llevar los alimentos de la granja a la mesa. Descubrimos que reducir el desperdicio de alimentos requiere una acción cooperativa de todos nosotros: empresas, responsables políticos e individuos. Los alimentos desperdiciados más comúnmente son frutas y verduras frescas, pan y productos horneados, y sobras. Los productos con corta vida útil, como la carne y los lácteos, también son propensos a desperdiciarse.

El desperdicio doméstico de alimentos disminuyó drásticamente en el Reino Unido durante los primeros confinamientos pandémicos, con un 30% consumiendo más sobras, pero los niveles de desperdicio están aumentando de nuevo a medida que la gente sale más y tiene menos tiempo para cocinar.

Aquí hay cinco cosas que puedes hacer:

1) Ajuste su refrigerador por debajo de 5 °C: esto puede ayudar a aumentar la vida útil de muchos de los alimentos más comúnmente desperdiciados, incluidas las frutas, verduras y productos lácteos. Alrededor del 90% de los residuos de leche ocurren en el hogar, lo que suma casi 500 millones de pintas anuales en el Reino Unido. Poner su refrigerador a la temperatura adecuada puede ahorrar 50.000 toneladas de residuos de leche cada año. Sin embargo, muchos de nosotros no sabemos cómo ajustar la temperatura de nuestra nevera o la mejor manera de almacenar alimentos.

WRAP, una organización benéfica que trabaja en la reducción de residuos, tiene orientación sobre la comprensión y el ajuste de las temperaturas de los refrigeradores, y las mejores maneras de evitar que se desperdicien leche y productos lácteos.

2) Plásticos de un solo uso: Muchos de nosotros estamos buscando disminuir la cantidad de plásticos de un solo uso en nuestras vidas y en nuestras cestas de la compra. Esto es bueno, pero a menudo estos plásticos y envases mantienen los alimentos frescos durante más tiempo. Afortunadamente, hay avances significativos hacia un mundo postplástico. Los científicos están trabajando en el desarrollo de métodos de tratamiento y almacenamiento de alimentos que puedan prolongar su vida útil. Por ahora, si vas a abandonar la envoltura de plástico, asegúrate de almacenar los alimentos en recipientes reutilizables en la nevera para mantener la frescura.

3) Plato porciones más pequeñas: Esto resulta en hasta un 20% menos de desperdicio de alimentos. Si tiene sobras, asegúrese de disfrutarlas y no se olvide de ellas.

Las razones detrás del desperdicio doméstico de alimentos son complejas. Muchos de nosotros ponemos nuestras sobras en la nevera y luego nos olvidamos de ellas. Afortunadamente, hay muchas maneras de administrar el contenido de nuestra nevera de manera efectiva y disminuir el desperdicio de alimentos. Estos van desde aplicaciones hasta la humilde nota Post-it, o bolígrafo. El etiquetado de las sobras nos recuerda cuándo entraron y cuándo necesitan ser consumidas. Trate de congelar la carne, los lácteos y el pan si están cerca de estropearse, esto prolongará su vida útil.

4) Compre directamente a proveedores locales: Nuestros sistemas alimentarios y cadenas de suministro son increíblemente complejos. Esta complejidad, así como los contratos que tienden a favorecer a los proveedores más grandes, conducen a altos niveles de pérdida y desperdicio de alimentos. En contraste, comprar directamente a los proveedores locales resulta en menos desperdicio y mantiene el dinero en la economía local. Es posible comprar casi cualquier cosa -frutas, verduras, pan, carnes, lácteos - directamente de los proveedores. Apoyar a una empresa local, comer alimentos de calidad y reducir el desperdicio.

5) Ayude en su banco de alimentos local: los proveedores a menudo tienen cantidades incómodas de alimentos frescos que están dañados y no se pueden vender. Están más que felices de llevar esto a un grupo local que prepara comidas o distribuye excedentes de alimentos adicionales directamente al público, y aplicaciones como Too Good To Go están ayudando a los restaurantes del Reino Unido a hacer esto.

Pero los desafíos logísticos, y los costos, significan que estos alimentos a menudo todavía se desperdician. Los bancos de alimentos a menudo tienen un exceso de alimentos estañados y procesados, y una cantidad limitada de alimentos frescos disponibles para las personas que los necesitan. Hágale saber a su centro de redistribución local que está disponible para ayudar a recoger algo de comida de repuesto y transportarla a un centro de redistribución cercano.

El desperdicio de alimentos es un problema complejo que no se resolverá solo con acciones individuales. Los supermercados están a la altura del desafío de reducir su huella ambiental. Pero todos tenemos que hacer lo que podamos para disminuir la pérdida y el desperdicio de alimentos, a nivel de los hogares y más allá.

Siobhan Maderson, Investigadora postdoctoral y profesora asociada en el Departamento de Geografía y Ciencias de la Tierra, Aberystwyth University

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original article.