Silicon Valley en la mira de autoridades antimonopolio de EE.UU.

Las compañías más grandes de la industria de la tecnología se enfrentan a la perspectiva de exhaustivas investigaciones sobre sus prácticas comerciales, ya que las principales autoridades antimonopolio de Estados Unidos se reparten el escrutinio de algunos de los nombres más conocidos de Silicon Valley.

La Comisión Federal de Comercio asumirá la responsabilidad de las investigaciones antimonopolio de Facebook Inc. y Amazon.com Inc., mientras que el Departamento de Justicia abrirá una investigación sobre Google, de Alphabet Inc., según personas familiarizadas con el tema.

Los movimientos aumentan la presión sobre las compañías en medio de crecientes críticas de que sus prácticas están dañando la competencia en los mercados digitales. Tras años de ignorar a la industria, las autoridades están a punto de abrir amplias investigaciones que podrían generar cambios significativos en la forma en que las compañías hacen negocios.

Las acciones de las empresas de tecnología cayeron por la noticia del acuerdo entre el Departamento de Justicia y la Comisión, el cual puso a tres de los gigantes de la tecnología estadounidenses en la mira y podría tener ramificaciones más amplias en toda la industria.