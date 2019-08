Empresarios también ponen el grito en el cielo por la votación de las “40 horas” el lunes: Swett asegura que “estamos en shock”

Si primero fue el Gobierno el que puso el grito en el cielo con el anuncio de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de agendar para el próximo lunes 2 de septiembre a dos sesiones para el despacho del proyecto de ley que rebaja la jornada laboral semanal a 40 horas, ahora fue el turno de los empresarios.

En entrevista con Emol, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Alfonso Swett, dijo sentirse en "shock" que se haya fijado la votación para el lunes, y añadió dijo que es" tremendamente grave" que la instancia “no haya querido escuchar a los diferentes actores”.

A juicio del líder empresarial, la decisión de la Comisión de Trabajo significa que “nos cierran la puerta para decir 'nos da lo mismo lo que quieran hablar los trabajadores, con los empresarios, grandes y pequeños, no queremos escucharlos, no nos interesa su opinión, y nosotros el día lunes votamos'. Eso nos parece tremendamente grave, un país que no quiera dialogar, que no quiera escuchar, es profundamente dañino".

Swett focalizó sus críticas en las diputadas comunistas, Camila Vallejo y Karol Cariola, que han impulsado el proyecto, señalando que “si uno mira las diputadas que están llevando este proyecto, con las mejores intenciones del mundo -yo no voy a juzgar intenciones- pero salieron de la universidad llena de teorías y entraron al Congreso, nunca en sus vidas han trabajado en una empresa, entonces lo mínimo es decir 'cuéntennos, qué opinión tienen', pero no".

En este sentido, el presidente de la CPC insistió en que el proyecto “tiene efecto en el empleo, en las remuneraciones” y además reiteró que “básicamente la hora de colación se incluye en la jornada, eso nos lleva de 40 a 35. Podemos terminar en 30 horas y eso es una brutalidad”.

El reclamo del líder empresarial se suma a los cuestionamientos del Gobierno que ha insistido en que la iniciativa es “inconstitucional” y que tendrá “un efecto muy nocivo sobre el empleo y salarios”. Además, desde el Gobierno se ha señalado que trasladar la votación para el lunes es “irresponsable” y han acusado que “el Frente Amplio y el Partido Comunista se aprovechan de las mayorías circunstanciales que tienen”.

Pero desde la CPC también han planteado sus reparos al proyecto de 41 horas promedio que está planteando el Gobierno, y por eso están articulando un trabajo con otros gremios empresariales e incluso algunas centrales sindicales para elevar una contrapropuesta.

Cabe recordar que la presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Gael Yeomans (Convergencia Social) apuesta a tener despachado el proyecto en las dos sesiones de lunes y anunció además que “aplicarán el reglamento” para evitar que el oficialismo intente dilatar la discusión.