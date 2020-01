"No quiero, no puedo y no debo": Alfonso Swett descarta cambio de estatutos para posible reelección en la CPC

Para el próximo jueves 12 de marzo está programada la elección para elegir al sucesor o sucesora de Alfonso Swett, quien actualmente ejerce como presidente de la Confederación para la Producción y el Comercio (CPC). A la espera del sufragio, el líder gremial se refirió a un posible cambio de estatutos para que exista la posibilidad de una reelección en el puesto más alto del organismo empresarial. La idea fue totalmente descartada.

"Yo creo que es una mala señal para el país que uno modifique los estatutos para quedarse apernado en un cargo. Yo creo que no es lo que está pidiendo el país", señaló Alfonso Swett en entrevista con EmolTV.

El actual mandamás de la CPC agregó que para quedarse en un cargo, para reelegirse y modificar su propia constitución "se necesitarían todas las ramas para hacer modificación de estatuto y entiendo que no están todas las ramas, entonces no quiero, no puedo y no debo".

Mujeres al mando

Tras manifestar su negativa frente a la reelección, Swett fue consultado por la opción de que una mujer llegue a la presidencia de la CPC. El líder gremial recalcó que esa sí es una "buena señal".

"Yo creo que el tema de la mujer es una buena señal que haya salido. Yo también lo quiero decir, de lo que he estado viendo, porque la verdad es que esta es una elección que las hacen las ramas", señaló.

Swett añadió que sería muy importante, antes de pensar en la presidencia confederación, que las mismas ramas tengan presidentas mujeres. Sin embargo, dijo que esta idea sería bastante difícil de concretar.

"Me encantaría que se diera ahora, pero quiero ser súper responsable, por lo que yo creo ahora, no creo que se dé", finalizó.