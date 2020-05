Corbo pone una cuota de optimismo: “Los chilenos la van a pasar menos mal” que otros países de la región en crisis del Covid-19

En medio de los pronósticos sombríos respecto a los efectos económicos de la crisis sanitaria, el economista y expresidente del Banco Central, Vittorio Corbo, puso una cuota de optimismo, al señalar que “los chilenos la van a pasar menos mal que otros” países de la región.

Al comparar la posición macroeconómica local respecto a otras naciones de la región, Corbo sostuvo –en entrevista con Radio Infinita– que la actividad económica de Chile se contraerá entre un 3% y 5%, de acuerdo a los datos de organismos nacionales e internacionales, mientras que Perú, por ejemplo, sufrirá una caída de 8% y 10%, México cerca de un 10% y Brasil entre un 6% y un 10%.

De hecho, esta tarde se conoció una nueva estimación, correspondiente a la agencia Fitch, que proyectó una rebaja en las perspectivas de crecimiento de Chile de -1, 9% a -3,9%. Un peor pronóstico, de -2% a -4,5%, tuvo el organismo en el caso de Colombia.

A juicio de Corbo, la capacidad de respuesta de Chile se explica por “este modelo que nos ha permitido navegar muy bien”, sustentado en una solidez macroeconómica y fiscal. Esto va asociado a un manejo positivo del Gobierno, recalcó. “La autoridad se ha movido en la dirección correcta", indicó.

En cuanto a las medidas adoptadas por el Ejecutivo, Corbo destacó que “aquí hay subsidios que le van a llegar a la gente”, y lo más probable es que haya nuevos paquetes de ayuda. “Ojalá fueran más, pero hay que ir viendo cómo cuadran las finanzas públicas, porque la billetera no es infinita”, comentó.

En este marco, el economista se alineó con la estrategia de Hacienda de responder gradualmente con nuevos paquetes. “Hay mucha incertidumbre, no hay que usar todas las balas (...), lo que tiene que hacer la autoridad es ir calibrando, no pueden tirar toda la carne a la parrilla (…), que no se pongan nerviosos”, añadió.

Los objetivos del Central

En tanto, el consejero del Banco Central, Alberto Naudon, comentó en Radio Cooperativa el foco del instituto emisor en esta crisis, con la meta puesta en que “este paro en la actividad económica no se transforme o no genere efectos permanentes en la economía”.

"Ahora hay dos grandes objetivos en la política económica. Uno, es que la calidad de vida de la gente no caiga bajo cierto nivel que podríamos llamar preocupante, eso está en las manos del Gobierno, como apoyar a las personas más complicadas para que pueda pasar de manera más digna por este bache”, indicó.

"El segundo objetivo –añadió– es que cuando pase la pandemia los daños permanentes en la economía sean los menores posibles (…), que cuando se acabe la pandemia la gente vuelva a trabajar y su empresa esté; que las empresas quieran vender y sus clientes estén; que la gente que quiera financiar un proyecto pueda ir al banco y no tenga la carga de estar cerca de una quiebra y no le presten plata”.