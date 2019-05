"Los derechos no se tocan”: Funcionarios de la Superintendencia de Bancos se paralizan por fusión con la CMF

Un hecho histórico se registró en pleno centro de Santiago, en Bandera con Moneda, con la movilización de los funcionarios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), la cual en sus 94 años de funcionamiento jamás había enfrentado una protesta masiva de sus trabajadores. El paro es en rechazo a la fusión entre la institución con la Comisión de Mercado Financiero (CMF).

De un universo de 275 empleados, el 87% participó en la votación interna de ayer que decidía si efectuar la paralización o no. De esa cifra, el 96% optó por la opción de detener la actividad laboral en señal de protesta.

Los manifestantes aseveran que la integración precarizará sus condiciones laborales, ya que se les rebajará el sueldo a los niveles de las remuneraciones que la CMF paga a sus trabajadores, la cual es menor a la que reciben los funcionarios de la SBIF, señalan los dirigentes.

En medio de la movilización, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez Debelli, señaló que "estamos pidiéndole al ministro de Hacienda y su subsecretario que respondan, que aseguren de manera protocolar, en un documento, que esos derechos adquiridos no van a ser postergados ni olvidados, sino que serán respetados".

Los manifestantes acusan que con esto se vulneran condiciones que se habían acordado como "permanentes". "Los derechos de los funcionarios no se tocan, no se transan, no se olvidan. Se respetan", advirtió el dirigente.

Por su parte, el tesorero de la asociación de funcionarios de la SBIF, Patricio Mc-Gynty, indicó que "la labor de la Superintendencia de Bancos es esencial para mantener la tranquilidad de la gente, que sus platas depositadas en las instituciones financieras, sus ahorros, están bien resguardado y eso se hace través de la rigurosidad con que se hace la fiscalización y de ver los distintos riesgos que tienen los bancos", añadió.

De acuerdo a lo que informa la Superintendencia en su página web, "desde el 1º de junio de 2019, en cumplimiento de la Ley 21.130 que moderniza la Legislación Bancaria y el DFL Nº2 del Ministerio de Hacienda de 2019, la SBIF será integrada a la CMF pasando a conformar un solo organismo. Todos los funcionarios, con excepción del Superintendente, serán traspasados a la Comisión y seguirán desempeñando las mismas funciones que hasta hoy desempeñan".