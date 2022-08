Subsecretario Monsalve por conflicto en La Araucanía: "No tenemos la arrogancia de pensar que tenemos la respuesta a un problema complejo"

Afirmando que sus predecesores fracasaron en el intento de buscar la paz social en la zona, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al conflicto en La Araucanía y afirmó que en la actual administración "no tenemos la arrogancia de pensar que tenemos la respuesta a un problema complejo".

En conversación con el diario El Sur, el subsecretario Monsalve aclaró que no tiene la intención de instalar la idea de que es un conflicto que se resolverá en un plazo corto. Y agregó: "lo que sí puedo decir es que justamente, teniendo en nuestra vista la responsabilidad que tenemos de construir las condiciones para vivir en un país en paz, lo que tenemos que garantizar es que estamos tomando y garantizando las decisiones que permitan alcanzar ese objetivo. Será el trayecto el que permita evaluar si tuvimos éxito o no".

"Creo que de buena fe gobiernos anteriores lo intentaron. No dudo de la buena fe del gobierno de la Presidenta Bachelet de buscar condiciones, acuerdo político y paz social, tampoco evalúo de mala fe el gobierno del Presidente Piñera que buscó alcanzar condiciones de convivencia pacífica. Lo concreto es que han fracasado y nosotros esperamos no fracasar, pero no tenemos la arrogancia de pensar que tenemos la respuesta a un problema complejo y somos prudentes, pero entendemos esto como un problema con diversas respuestas, y si todas se implementan, tendrá resultado", puntualizó el jefe de la subsecretaría dependiente del Ministerio del Interior.

Monsalve abordó la posibilidad de levantar el Estado de Excepción que actualmente rige en La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, señalando que "en la medida que haya éxito en la persecución penal y se desbaraten las organizaciones que cometen delitos en la macrozona sur, uno podría pensar en retirarlo".

