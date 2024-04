Sistema de inteligencia económica contra el crimen: un proyecto que bosteza y bosteza

Al ministro de Hacienda, Mario Marcel, el domingo pasado le preguntaron en televisión si el crimen organizado podría ahuyentar a inversionistas. Marcel respondió afirmativamente, pero aprovechó de destacar su preocupación por la capacidad de este tipo de crimen para evolucionar y para ir dañando las instituciones a medida que avanza.

Marcel mostró preocupación por el estancamiento de un proyecto que podría ser clave para combatir este tipo de crímenes y su avance: “Respecto de esto, nosotros tenemos en el Congreso un proyecto que está a punto de cumplir un año en el Senado, el de la inteligencia económica contra el crimen organizado, que crea unidades de inteligencia en el Servicio de Impuestos Internos y en el Servicio de Aduanas para que actúen en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con más facultades para obtener información, con facultades para intercambiar entre ellas”, dijo en el programa “Tolerancia Cero” de CNN Chile.

“Sin embargo, no logramos avanzar. No se ha votando ningún artículo en particular”, añadió. “Tenemos que empujar todos en la misma dirección”, recalcó, y preguntó “por qué no tener una alianza contra el fraude en todas sus dimensiones”.

La responsabilidad en la demora del proyecto, a juicio de parlamentarios, no sería del Congreso sino del propio Ejecutivo.

Un proyecto entrampado

El foco del trámite legislativo, actualmente, está puesto en temas de transparencia y en el levantamiento del secreto bancario. Sin embargo, el proyecto que crea unidades de investigación especializadas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y el Servicio Nacional de Aduanas (SNA) –al que hizo referencia el ministro– ingresó al Senado el 31 mayo de 2023 y aún está lejos de ver la luz.

No fue sino hasta el 18 de diciembre de dicho año que la Comisión de Seguridad logró redactar el primer informe en general del proyecto y dos días más tarde la Sala del Senado lo aprobó en general. De ahí, el proyecto volvió a dicha comisión y ahí se mantiene hasta el día de hoy. Cabe recordar que esta iniciativa estaba dentro del paquete del fast track legislativo que se comprometía a despacharla dentro de un plazo de 150 días.

En julio del 2022, el Gobierno presentó el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención del Delito y ahí se incluye la Política Nacional de Crimen Organizado. Esta última busca enfrentar el crimen organizado atacando a sus redes, bienes y logística. Es dentro de este marco que se propone fortalecer el sistema de inteligencia financiera y la coordinación intersectorial.

Con el objetivo de “mejorar la coordinación de las instituciones del Estado con competencias en la prevención y persecución del crimen organizado” y de “mejorar y fortalecer la eficacia de la acción estatal en la prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado, y a luchar contra el lavado de activos”, se propuso este proyecto que crea unidades de inteligencia especializadas en las instituciones mencionadas.

Iván Flores (DC) es el senador que preside la Comisión de Seguridad en donde este proyecto se estanca y declaró a El Mostrador que “lo que ha señalado el ministro Marcel es verdad parcialmente”. Flores explicó que “es cierto que el proyecto está desde el año pasado en la Comisión de Seguridad, pero no se le puede achacar a la comisión ni abulia ni una falta de interés”.

El senador afirmó que el proyecto de subsistemas de inteligencia económica es “absolutamente necesario, pero también crear un subsistema necesita saber cuál es el sistema en el cual va a tener que conversar y el Sistema Nacional de Inteligencia es otro proyecto que está en la Cámara de Diputados y que ha sido bien compleja su tramitación por los distintos puntos de vista que hay”.

Aparte de indicar que el desarrollo de este sistema es “complicado” y “muy delicado”, sostuvo que la iniciativa está en el Senado esperando que el Gobierno ingrese nuevas indicaciones. “Mal podemos tramitarlo si el Gobierno todavía no termina de ingresar indicaciones”, declaró Flores.

Ahora bien, el parlamentario reveló que ha conversado con el ministro y con la subsecretaria Heidi Berner y llegaron a un acuerdo. “La próxima semana lo vamos a llevar a la comisión para que expliquen cuáles son los alcances de las indicaciones que el Gobierno esta haciendo”, puntualizó. En ese sentido, en caso de haber acuerdo, lo llevarían inmediatamente al debate legislativo. En caso contrario, dijo Flores, “el Gobierno tendrá que corregir”.

El senador también aclaró: “No estamos con un proyecto paralizado ni durmiendo en sueño de los justos, al revés, le estamos diciendo al Gobierno ‘apúrese con las indicaciones porque nos interesa tramitar este proyecto’”.

El senador opositor, Manuel José Ossandón (RN), apuntó en la misma dirección que Flores. Ossandón comentó que el proyecto en cuestión “tiene muchos reparos por los expertos y también por parte del Ejecutivo. Además, en la Cámara está hace tres años el Sistema Nacional de Inteligencia, que es la piedra angular de cualquier subsistema”.

Ahí está la imposibilidad de avanzar en dicha iniciativa, sostuvo Ossandón. “Sin tener claro primero el diseño y funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia es imposible e ilógico avanzar en cualquier subsistema de inteligencia, porque no hay claridad sobre cómo se va a integrar la información”, declaró a este medio.

La crítica desde la Cámara al Ejecutivo

El proyecto de Sistemas de Inteligencia, esta piedra angular a la que hacen referencia los senadores, se aloja en la Comisión de Defensa. El diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, pertenece a la comisión y responsabilizó al Ejecutivo del estancamiento de la iniciativa. “Lamentablemente el proyecto de inteligencia está en nada porque el Gobierno nuevamente le quitó la urgencia, dados efectivamente los errores que cometía“, comentó Jouannet a El Mostrador.

Además, el timonel de Amarillos apuntó a que el Gobierno tiene responsabilidad en insistir en un mal proyecto y que se demuestra en que “ha hecho un pésimo trabajo prelegislativo. El Gobierno, creo que no tiene los asesores indicados”. A diferencia de lo que sucede con la cartera del Interior que cuenta, según el diputado, con “el asesor que tiene la ministra Interior, el señor Collado. Tiene habilidades blandas y tiene capacidad para ir sacando un proyecto tan importante como el de Seguridad Ciudadana, que hoy día está avanzando en seguridad”.

Parlamentarios oficialistas que integran la comisión coinciden con el diagnóstico de Jouannet bajo reserva. Asumen que las indicaciones no han sido buenas y que la intensidad de la tramitación es intermitente.

El diputado socialista Tomas de Rementería también señaló que “es necesario que se avance más rápido en el proyecto de Ley de Inteligencia”, pues “necesitamos mejorar nuestro sistema de inteligencia del Estado”.

El parlamentario aseguró que “había una lentitud, también, por cierto obstruccionismo de algunos sectores de la oposición, no todos”. Sobre eso, sostuvo que aún hay posibilidades de “avanzar hacia que esto sea un gran acuerdo nacional en materia de seguridad, incluida esta Ley de Inteligencia que es tan necesaria para aquello”.