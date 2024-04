Analista cree que polémica por Hezbolá en Chile busca dejar a Argentina como el favorito de EEUU

El analista internacional Gilberto Aranda aseguró que los dichos de la ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich sobre la presencia de Hezbolá en el norte de Chile es una estrategia del gobierno de Javier Milei para posicionarse como un aliado de Estados Unidos e Israel.

“Y yo puedo asegurar que los servicios de inteligencia nacionales estuvieron mucho tiempo, y me imagino hasta el día de hoy, atentos a esa arista. Las fueron siguiendo, corroboraron visas de entrada, las siguieron atentamente.

Pero claro, hoy día lo reflota la ministra Bullrich, pero lo dice en términos genéricos. Entonces, no sabemos, y eso es importante que se explicara, si está haciendo una denuncia de esa dimensión, si se refiere a cuestiones de comercio ilícito, para financiamiento de actividades terroristas, cuestión que es muy grave, o se está refiriendo a células terroristas específicas, o células específicas extremistas”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Ella hace una denuncia muy genérica, y me temo que con eso, aparte de avivar un debate no muy productivo, no hace mucho más. Y al decirlo de forma tan genérica, genera una confusión y poca claridad. Yo me temo que estas cuestiones, si fueran tan delicadas, como la presencia de células terroristas, habría que hacerlo de una forma más reservada, directamente con los órganos de Estado pertinentes”, añadió.

En ese sentido, cree que la estrategia argentina es posicionarse con EE.UU. e Israel, socios comerciales importantes. “Esto también, diría yo, que es parte de una estrategia argentina de posicionarse como un firme aliado de Estados Unidos y de Israel. Es decir, también hay un mensaje diciendo que estamos haciendo las tareas y nosotros queremos, de alguna manera, una alianza específica con ustedes. Y nosotros nos estamos portando bien, pero los vecinos, en cambio, no están haciendo la tarea. Eso también hay que darle una segunda y tercera lectura”, analizó Aranda.

“También acá hay una estrategia de Argentina a largo plazo, de parte de un gobierno que acaba de estrenarse, respecto a solidificar sus alianzas, también en el plano hemisférico y extrarregional. Lo que yo me temo es que esto, incluso, desborda Chile y Argentina. Yo diría que es un panorama general de diatribas, de muchas veces declaraciones fáciles y efectistas, pirotecnia verbal, que en otros casos ha escalado en grados mucho más altos. Esa es la tónica y el signo de los tiempos actuales”, cerró.