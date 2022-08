Dos avanzan y uno se queda: dispar jornada de los chilenos en la primera ronda del US Open

Este lunes comenzó la primera ronda del último Grand Slam del año, el US Open, en la ciudad de Nueva York y tuvo a tres tenistas nacionales como participes, aunque no todos tuvieron los mismos resultados.

Por la mañana Alejandro Tabilo (71° ATP) venció a Kamil Majchrzak (90°), luego fue el turno de Nicolás Jarry (123°) quien no pudo contra Matteo Berrettini (14°), finalmente Cristian Garin (82°) derrotó a Jiri Lehecka (61°), dejando a dos chilenos en segunda ronda.

Eficaz Tabilo

En la mañana, Alejandro Tabilo venció en dos horas con 34 minutos al polaco, Kamil Majchrzak por parciales de 6-1, 6-4,6-7 y 6-1. El nacional mostró un tenis agresivo llevándose rápidamente los dos primeros set, el tercero lo perdió, pero sepultó toda esperanza del europeo al derrotarlo sin apelación durante el cuarto set.

Ahora Tabilo deberá enfrentar al estadounidense Jeffrey John Wolf (87°) este jueves por la segunda ronda del US Open.

Video vía YouTube: US Open Tennis Championships

Dura derrota de Jarry

El segundo tenista chileno en saltar a la pista fue Nicolás Jarry, quien no pudo contra el italiano Matteo Berrettini en una hora 58 minutos al caer por 6-2, 6-3 y 6-3. El nacional no pudo encontrar su tenis y no fue rival para el 14 del mundo, quien ahora deberá enfrentarse al francés, Hugo Grenier (119°).







Video vía YouTube: US Open Tennis Championships

Victoria trabajada de Garin

Cristian Garin fue el último chileno en jugar esta jornada y logró un trabajada victoria ante el checo, Jiri Lehecka, al vencerlo en tres horas y nueve minutos por parciales de 3-6, 7-6, 7-5 y 6-1. El santiaguino comenzó dubitativo durante el primer set y parecía que continuaba de la misma forma durante el segundo al encontrarse 2-5 abajo, pero logró igualar el set a seis para llevarlo al Tie-Break quedándose con esa manga al derrotarlo 7-3.

El tercer set también presentó dificultades para la segunda raqueta nacional, pero logró sacar adelante el partido aprovechando los errores del checo. En el cuarto impuso su experiencia y su racha para vencerlo sin problemas en tan solo 27 minutos.

En la segunda ronda, Garin deberá enfrentarse al australiano, Alex De Minaur (20°) el jueves.