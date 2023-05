Pablo Milad le aseguró al ministro Pizarro que dichos contra el Gobierno fueron “malinterpretados”

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, indicó que “para trabajar en conjunto e ir abordando nuevos desafíos claramente hay que trabajar con responsabilidad y en ese aspecto hacer un llamado a que nuestras opiniones y comentarios deben ser serios y que representen lo que efectivamente corresponde a nuestra labor”.

Siguen los coletazos tras los dichos del presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP), Pablo Milad, quien se refirió en duros términos al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y al proyecto que busca negar la entrada a los estadios a quienes deban pensiones de alimentos. Ahora, el ministro del Deporte, Jaime Pizarro, le respondió.

El secretario de Estado, que volvió al país desde Argentina en el marco de las reuniones para la postulación al Mundial 2023, reveló que “tuvimos una breve conversación. Él manifestó que esto había sido publicado en la tarde de ayer y que había sido malinterpretado, pero eso no lo voy a analizar profundamente porque no me corresponde entrar en ese análisis”.

“Lo que sí sucede es que para trabajar en conjunto e ir abordando nuevos desafíos claramente hay que trabajar con responsabilidad y en ese aspecto hacer un llamado a que nuestras opiniones y comentarios deben ser serios y que representen lo que efectivamente corresponde a nuestra labor”, complementó.

En esa línea, el titular de Deportes comentó que “lo que está señalado todos lo han podido comprobar. Lo importante es que cuando uno necesita rectificar y ajustar es una responsabilidad hacerlo. Tenemos muchos desafíos, mesas de trabajo y tenemos que avanzar”.

“Hemos visto cómo en el último tiempo los protocolos de abuso, acoso, maltrato y discriminación han ido avanzando. Entendemos que para el deporte es extremadamente importante y ese camino requiere estar despejado y con todos los sentidos puestos en esa tarea”, concluyó Pizarro.