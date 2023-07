Con crispación entre UDI y Gobierno “solo pierde la ciudadanía”: Rector de la PUC en Al Pan Pan

En conversación con Mirna Schindler, el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez se refirió a las tensiones políticas en torno a las exigencias por la salida del ministro Giorgio Jackson de La Moneda. Esto luego de que la UDI condicionara su participación en la mesa por pensiones y se restase de ella. Acto que fue seguido por los republicanos. Al respecto, sostuvo en Al Pan Pan, que en este debate “nadie gana. No gana el gobierno. No gana la UDI. Tampoco la oposición y toda la ciudadanía pierde. No hay nadie que esté contento con esta crispación”. Por lo tanto, Sánchez hace un “llamado a dialogo más fraterno”, poniendo las diferencias de lado, porque “es la forma de expresar sus opiniones, en lo que yo creo hay un error”.