Juntos y Revueltos con el panel de Fran Castillo y el repaso a la actualidad y contingencia

En una nueva edición del Vodcast Juntos y Revueltos, nuestros panelistas Leslie Nicholls, psicóloga y académica de la universidad Academia de Humanismo Cristiano, junto a el investigador senior de la Fundación para el Progreso, Jorge Gómez, conversaron con Fran Castillo, para analizar la contingencia y la actualidad nacional.

En ese sentido, respecto a el escenario en seguridad, la académica Leslie Nicholls, no descarta la presencia de militares en las calles. No obstante, en cuanto a lo punitivo, señala que “las cárceles no dan abasto, no sabemos a quiénes están tomando detenidos, vemos personas que han sido detenidas infinitas veces antes. Hay un problema multisistémico”.

Por su parte, el investigador Jorge Gómez sobre la petición del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD) y la solicitud de militares en las calles de su comuna, aseguró que “quien se dedica a la política no puede andar haciendo el sermón de la montaña“. “Eso lo obliga a sacrificar posturas (políticas)”, agregó respecto al Frente Amplio y sus divisiones.

Por otro lado, en relación a la precandidatura a la alcaldía de Providencia de parte de Macarena Fernández (CS), Nicholls dijo que “a río revuelto, ganancia de pescado. Es evidente que en un escenario político que está bastante líquido, ella pueda plantearse como una alternativa“, evaluó la académica y psicóloga.

