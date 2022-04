UE hará “todo lo posible” para que Ucrania “gane la guerra”

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, aseguró este miércoles (20.04.2022) que la Unión Europea hará "todo lo posible” para que Ucrania "gane la guerra” contra Rusia, que invadió el país el 24 de febrero. Las declaraciones las emitió durante una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en Kiev.

"Ustedes no están solos. Estamos junto a ustedes y haremos todo lo posible para apoyar sus esfuerzos y hacer que Ucrania gane la guerra, porque eso es lo que queremos", sostuvo Michel, quien también aseguró que Putin "no conseguirá destruir la soberanía de Ucrania ni dividir a la Unión Europea". Además, elogió la capacidad de los Veintisiete de "tomar decisiones juntos, por unanimidad" sobre las sanciones contra Rusia.

Michel además dijo que la Unión Europea realizará una conferencia de donantes el próximo 5 de mayo, que contará con el respaldo de todos los estados de la Unión, además de otros actores internacionales. El objetivo del dinero reunido será mantener a flote la economía ucraniana durante el período que dure la guerra, así como ayudar a reconstruir el país tras el conflicto.

