Líder de la UE, Charles Michel: “La historia no olvidará los crímenes de guerra” en Ucrania

En el marco de la intensificación de la ofensiva rusa en el este de Ucrania, Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, la instancia que representa a los Estados miembros de la Unión Europea (UE), llegó este miércoles (20.04.2022) a Kiev, afirmó en Twitter.

"En Kiev hoy, en el corazón de la Europa libre y democrática", dijo Charles Michel, en un mensaje a través de la red social junto a una imagen tomada en un andén de la estación de tren de la capital ucraniana.

In the heart of a free and democratic Europe. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/7DxTeoxtMc

El viaje del presidente del Consejo Europeo, que no había sido anunciado previamente, sigue al realizado el pasado 8 de abril por la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, y el alto representante de Política Exterior comunitario, Josep Borrell.

El propio Zelenski asistió el domingo a la entrega formal del formulario de solicitud de reconocimiento como país aspirante al embajador de la UE en su país, Matti Maasikas.

"La historia no olvidará los crímenes de guerra" cometidos por los rusos en Ucrania, declaró el miércoles el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, desde Borodianka, cerca de Kiev, escenario de "masacres" de civiles según las autoridades ucranianas.

In Borodyanka.

Like Bucha and too many other towns in #Ukraine

History will not forget the war crimes that have been committed here.

There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe

— Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022