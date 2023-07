Medios aseguran que EE. UU. planea entregar bombas de racimo a Ucrania

Según informes de medios, Estados Unidos quiere entregar las controvertidas bombas de racimo a Ucrania. Un anuncio oficial podría ser inminente. El plan ya es criticado por organización de Derechos Humanos.

En Washington, medios estadounidenses informaron que el Pentágono estaba preparando un nuevo paquete de armas y municiones para entregar a Ucrania que podría incluir las controvertidas bombas de racimo, que consisten en pequeños explosivos diseminados por un amplio radio.

“Se están considerando las municiones en racimo. Cuando anunciemos oficialmente los planes, proporcionaremos más detalles”, prometió con cautela el portavoz del Pentágono, Pat Ryder. El uso de municiones en racimo está prohibido internacionalmente, principalmente porque se considera extremadamente peligroso para la población civil. Pero la decisión final la tiene el presidente estadounidense, Joe Biden, también responsable de anunciar la medida.

“Me gustaría señalar que tenemos varias variantes de municiones en nuestros inventarios. Entre ellas no hay variantes antiguas con una tasa de fallas de más del 2,35 por ciento”, dijo el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, a los medios.

El ministro ucraniano de Defensa, Oleksiy Reznikov, tuiteó que había hablado con su par estadounidense sobre “nuevos proyectos relacionados con el suministro de varios tipos de munición”.

Had a productive 📞 conversation with my colleague, @SecDef Lloyd J. Austin III.

We discussed the current situation on the front lines and further steps of the counteroffensive operation, as well as other urgent issues.

We synchronized our watches before the next meeting of the… pic.twitter.com/hJnhiwWyvi

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 6, 2023