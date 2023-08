Putin no acudirá al funeral de Yevgueni Prigozhin

El líder ruso Vladimir Putin no tiene previsto asistir a los funerales del jefe del grupo paramilitar Wagner, Yevgueni Prigozhin, quien murió la semana pasada al estrellarse el avión en el que viajaba al noroeste de Moscú, aseguró este martes (29.08.2023) el Kremlin. El acto podría realizarse esta misma jornada o mañana miércoles en el cementerio Serafimovskoe, de San Petersburgo.

“La presencia del presidente no está prevista, no tenemos información específica sobre los funerales”, dijo a la prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. “La decisión al respecto la toman los familiares, no podemos decir nada aquí sin ellos”, argumentó el vocero, en una comparecencia telefónica. El Kremlin dijo desconocer la fecha de las exequias.

La muerte de Prigozhin al estrellarse el avión levantó sospechas dos meses después de que éste protagonizara una rebelión contra el ejército regular ruso. Gobiernos de países occidentales señalaron con el dedo a Putin, que había calificado al líder de Wagner de “traidor” tras la rebelión abortada. El Kremlin negó cualquier venganza, denunciando “una mentira absoluta” y “especulaciones”.

Preparativos en cementerio

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR) confirmó el domingo la identificación del cadáver de Prigozhin y los de los otros nueve fallecidos en el siniestro de su avión, pero no mencionó las causas de la tragedia, que podrían ser un accidente, una bomba o un misil tierra-aire. La aeronave se estrelló unos 300 kilómetros al noroeste de Moscú cuando volaba de la capital rusa a San Petersburgo.

En tanto, las autoridades de San Petersburgo reforzaron las medidas de seguridad en el cementerio Serafimovskoe, donde están sepultadas personalidades ilustres de este país, entre militares, artistas, científicos y políticos. En la entrada del cementerio, custodiada por policías, fueron instalados unos detectores de metales, pero los visitantes pueden entrar libremente en su territorio, aunque se ha prohibido el ingreso con cámaras, según pudo constatar la agencia EFE.